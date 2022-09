Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Du har förmodligen sett den anstormande mängden tillkännagivanden från D23 på Twitter. Det var svårt att missa dem. Disney använde trots allt sin halvårsvisa mässa för att släppa trailers för flera kommande projekt inom många av sina varumärken och franchises, inklusive Marvel, Star Wars, Indiana Jones och Avatar. Om du inte hade tid att fånga varenda en, behöver du inte oroa dig. Pocket-lint har samlat ihop dem alla, precis här, så att du kan njuta av dem när du får chansen.

Officiellt kallas D23 Expo 2022 och har beskrivits som det ultimata evenemanget för Disney-fans, eftersom Disney använder det för att ge uppdateringar om sina filmer, shower, spel och temaparker. Årets konvent, som hålls på Anaheim Convention Center, startade pm 9 september och avslutades den 11 september. Det var Disneys första D23-konvent sedan 2019. Disney använde mässan för att fira sitt 100-årsjubileum (som tekniskt sett är nästa år) och för att släppa flera trailers för filmer och shower.

Pocket-lint delade upp film- och showtrailers nedan, efter deras studio eller division (till exempel Marvel). Disney har ännu inte släppt några trailers som de visade bakom stängda dörrar, så vi planerar att uppdatera den här guiden senare när de blir tillgängliga.

Nej. Det gjordes flera tillkännagivanden samt andra trailers och smygtittar som avslöjades bakom stängda dörrar. Hittills har Disney bara släppt trailers som vi delade ovan. Men det kan komma att släppa fler under de kommande veckorna och månaderna.

En trailer för den ännu ej namngivna Indiana Jones 5-filmen visades vid en presentation från Disney-divisionen 20th Century Studios vid festivalen på Anaheim Convention Center. Tyvärr har den inte offentliggjorts ännu.

Regissören James Cameron deltog på D23 för att diskutera Avatar: The Way of Water, och publiken fick 3D-glasögon för att se aldrig tidigare visat material från den kommande filmen. Detta material har ännu inte släppts.

Skriva av Maggie Tillman.