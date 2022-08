Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Disney har tillkännagivit fler detaljer om sin annonsfinansierade plan, bland annat hur mycket den kostar och när den kommer att vara tillgänglig. Intressant nog blir Disney+ inte billigare för befintliga abonnenter.

Om du hoppades på en ännu billigare version av Disney+ med annonser som kostar en bra bit under 8 dollar, så kommer det inte att ske. Från och med den 8 december 2022 kommer du att kunna titta på Disney+ med annonser för 7,99 dollar per månad. Det är den nuvarande kostnaden för den ursprungliga annonsfria planen. Samma dag som den reklamfinansierade planen lanseras kommer Disney utan annonser att stiga till 10,99 dollar per månad i USA. Den här nyheten borde inte komma som någon större överraskning, eftersom Disney i månader har berättat för investerare att annonser var på väg till dess flaggskeppstjänst för streamingtjänster, och man har aldrig lovat någon besparing.

När annonsplanen Disney+ lanseras senare i år kommer den dock att ha en "lägre annonsbelastning och frekvens för att säkerställa en bra upplevelse för tittarna", sade Disneys vd Bob Chapek under företagets vinstsamtal för det tredje kvartalet. Enligt uppgift planerar Disney att begränsa reklamavbrotten till fyra minuter per timme. Företaget bekräftade också under onsdagens samtal att annonser inte kommer att visas på barnprofiler.

Disney räknar med att utvidga annonsplanen internationellt under 2023. Du kommer endast att kunna få den på månadsbasis. (Dessutom ökar årsabonnemanget för Disney+ utan annonser med 30 dollar till 109 dollar per år).

Skriva av Maggie Tillman.