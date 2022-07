När Tron fyller 40 år kan du ta del av Tron-universumet på följande sätt

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Tron firar 40-årsjubileum efter att den först släpptes den 9 juli 1982 i USA. Tron har fått en kultstatus eftersom den var en av de första filmerna som i stor utsträckning använde sig av CGI (datorgenererade bilder) och utforskade en datorvärld som fortfarande var ny för många människor.

Bilderna blev kulturellt ikoniska och presenterade en värld som man inte riktigt hade kunnat föreställa sig tidigare. I stället för de främmande världar som är så vanliga i samtida science fiction var detta en värld av helt artificiell konstruktion.

Det är en värld som är mer relevant än någonsin när vi kastar runt uttryck som"metaverse", men som också öppnade dörren för andra att följa efter, från The Lawnmower Man (1992) via The Matrix (1999) till Ready Player One (2018).

Det var verkligen Tron som startade denna filmgenre som nu är vanlig, även om vi ser den i sci-fi-litteratur som föregår dess lansering, till exempel genom empatilådan i Philip K. Dicks banbrytande Do Androids Dream of Electric Sheep (1968), inspirationen till Blade Runner - som också släpptes 1982.

Utöver manifestationen av en virtuell värld spelar Tron på en paranoia som upprepade gånger utforskas i science fiction - rädslan för att maskinerna ska ta över.

Tron är inte ensam i sitt universum: för att fira och utforska denna syntetiska värld, här är Tron-filmerna och i vilken ordning du ska se dem. Du kan hitta det mesta av Tron på Disney+.

Tron, som skapades av Steven Lisberger, introducerar oss för Kevin Flynn (Jeff Bridges), en före detta anställd på ENCOM som försöker hacka sig in i huvuddatorn igen och upptäcker att ENCOM:s Master Control Program försöker ta över. Flynn försöker använda Tron - ett program som hans vän Alan Bradley (Bruce Boxleitner) har utvecklat för att skydda systemet - och blir digitaliserad av en experimentell laser och befinner sig i huvuddatorns virtuella värld.

I Legacy, som är en uppföljare till filmen från 1982, upptäcker Flynns son Sam (Garrett Hedlund) en gömd källare i Flynns gamla arkad, med en laser som digitaliserar Sam och skickar honom till Grid, en virtuell värld skapad av Flynn. Sam deltar i olika spel och upptäcker till slut att hans försvunna far är instängd i Grid och tar sig an Clu. Filmen har fått ett soundtrack av Daft Punk.

The Next Day är en kortfilm som tar vid direkt efter att Legacy slutar, men har formen av sammanställda journalfilmer som utforskar Flynn Lives-rörelsen och en del av historien mellan de två första filmerna. I filmen medverkar Alan Bradley och Roy Kleinberg (Dan Stor).

Den animerade Tron Uprising handlar om Beck som leder revolutionen i Grid och Clu, skurken från Tron Legacy. Även om den kommer efter Legacy sker händelserna i Grid under mellantiden mellan de två filmerna. Det är en tv-serie med 19 avsnitt.

