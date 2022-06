Wu-Tang: En amerikansk saga säsong 3: Här är vad vi vet hittills

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Wu-Tang kanske är för barn, men berättelsen om gruppens uppgång till berömmelse är en mycket vuxen historia.

År 2019 kommer den första serien av Wu-Tang: An American Saga såg man den världsberömda rapgruppens ursprungshistoria förevigad på tv.

Sedan dess har serien fortsatt att fånga tittarnas hjärtan och sinnen, den har krossat en publiksiffra på 95 procent på Rotten Tomatoes och stormat igenom en andra säsong på Hulu 2021.

Vad händer med Wu-Tang: An American Saga? Är det troligt att det kommer att bli en tredje säsong? Och vad mer behöver du veta om gruppens bedrifter i Staten Island i New York? Vi har alla detaljer du behöver veta.

Wu-Tang: An American Saga är ett tv-drama som skapats med hjälp av RZA - ledaren och grundaren av Wu-Tang Clan. Serien är löst baserad på bildandet av den ikoniska rapgruppen och kartlägger medlemmarnas upptåg i deras hemstad Staten Island.

Wu-Tang: An American Saga följer en ung RZA i slutet av 1980-talet när han började hitta sin passion för att skapa musik. Vi ser Bobby Diggs (alias Prince Rakeem (och senare RZA)) när han upptäcker framgång och misslyckande på vägen mot storhet.

Wu-Tang: An American Saga skapades av de medverkande producenterna RZA och Alex Tse, så som du kan föreställa dig finns det en del sanning i historien, även om det inte är utan lite konstnärlig licens. Det sägs att serien är ett verk av historisk fiktion men som bygger på sanna händelser.

RZA själv uttryckte det bäst:

"Man kan inte ta varje ögonblick och förklara det. Du kondenserade ögonblicken. Det är som koncentrerad druvjuice ... du lär dig mer, du kan balansera vad som är verklighet och vad som inte är det."

Trots detta visar showen den intressanta historien om uppkomsten av den kanske mest inflytelserika gruppen inom hiphop. En som grundades på grundval av "österländsk filosofi hämtad från kung fu-filmer, Five-Percent Nation-läror hämtade på New Yorks gator och serietidningar".

Wu-Tang: An American Saga utspelar sig i början av 1990-talet. Den utspelar sig i New York City precis när crackkokainepidemin var som störst.

Serien följer Bobby Diggs när han försöker söka en väg ut ur nöd och droger med hjälp av musik. Gruppen av vänner slits mellan kriminalitet och musik samtidigt som de bara försöker överleva.

Under den första säsongen får vi se olika händelser från gruppens historia inträffa, bland annat RZA:s första utflykt till rap som soloartist under namnet Prince Rakeem. Under den tiden arbetar han på en singel Ooh I Love You Rakeem som sedan stöter på problem innan han blir avstängd från skivbolaget.

Dessa delar av berättelsen är verkligen baserade på verkligheten och även problemen med Tommy Boy som misslyckades med att få rättigheterna till originalprovet är baserade på verkliga händelser.

Även om huvudfokus i Wu-Tang: An American Saga ligger på Bobby Diggs, spelar många av de andra kärnmedlemmarna i Wu-Tang Clan också en viktig roll i berättelsen.

Huvudrollsinnehavaren inkluderar:

Ashton Sanders som Bobby Diggs alias The RZA

Johnell Xavier Young som Gary Grice alias GZA

Siddiq Saunderson som Dennis Coles alias Ghostface Killah.

Shameik Moore som Corey Woods alias Raekwon.

David "Dave East" Brewster som Clifford Smith alias Method Man

JaQwan J. Kelly som Jamel Irief alias Masta Killa

Julian Elijah Martinez - Mitchell "Divine" Diggs

Marcus Callender - Oliver "Power" Grant

Joey Bada$$ som Jason Hunter alias Inspectah Deck

Caleb Castille som Darryl "Chino" Hill alias Cappadonna

Jake Hoffman - Steve Rifkind

Damani Sease som Lamont Jody Hawkins alias U-God (säsong 2)

De som är fantaster av rapgruppen och som såg den första säsongen av Wu-Tang: An American Saga har säkert lagt märke till att en av gruppens medlemmar, U-God, är märkligt nog frånvarande i serien. Lamont Jody Hawkins alias U-God var en av de ursprungliga medlemmarna i Wu-Tang Clan sedan den ursprungliga formationen och är välkänd för sitt hårda rytmiska flöde.

I början av 1992 dömdes U-God för vapen- och droginnehav, vilket innebar att han missade inspelningarna av det ursprungliga albumet (Enter the Wu-Tang (36 Chambers)). Vissa kan ha trott att detta var anledningen till att han inte dök upp i den första säsongen.

När RZA frågade om det gjorde han dock klart att U-God alltid skulle vara en del av serien och att han till och med hade varit rådgivare i serien och att han skulle dyka upp i säsong två.

Wu-Tang: An American Saga hade en första säsong på 10 avsnitt som fanns tillgänglig på Hulu och som nu finns på Disney+.

Den andra säsongen av serien startade i september 2021 och sändes på Hulu. Denna nästa utgivning för Wu-Tang Clan kretsar kring tillverkningen av debutalbumet "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)" och allt som följde med det.

Fans av serien njöt mycket av de första säsongerna och ville veta om det skulle komma en tredje säsong. Den goda nyheten är att den tredje säsongen har bekräftats av Hulu.

Kan vi få en SUUUUUUU för säsong 3? #WuTangOnHulu pic.twitter.com/3DTaO6tJeq- Wu-Tang: An American Saga (@WuTangOnHulu) November 4, 2021

Den dåliga nyheten är att det är den sista serien.

Det finns inget officiellt besked om när den sista tredje och sista säsongen kommer att sändas. Även om det förväntas ske runt september 2022 om det tidigare utgivningsschemat är något att gå efter.

Om du är från USA kan du streama de två första säsongerna av Wu-Tang: An American Saga på Hulu.

Om du är utanför USA kan du se den första säsongen av Wu-Tang: An American Saga på Disney+ men inte den andra ännu. Det har gått rykten om att säsong 2 kommer att visas på Disney+ i slutet av 2022, men det har inte bekräftats officiellt.

Säsong tre har inte fått något sändningsdatum ännu, men vi kommer att uppdatera artikeln när vi vet mer.

Skriva av Adrian Willings.