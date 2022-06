Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Miniserien om Obi-Wan Kenobi avslutades med en utmärkt final på Disney+ onsdagen den 22 juni 2022. Den besvarade många frågor, bland annat viktiga kopplingar till Star Wars: A New Hope, men lämnade en stor fråga obesvarad: kommer det att bli en andra serie?

Här tittar vi på möjligheten av en Obi-Wan Kenobi säsong 2 och ger våra egna tankar om vad den skulle kunna innehålla.

Vi varnar dig, det finns många spoilers för säsong 1 framöver så vi föreslår att du går och tittar på alla sex avsnitt på Disney+ innan du läser vidare, om du inte redan har gjort det.

Tyvärr finns det inga aktuella planer på en andra säsong av Obi-Wan Kenobi. Men man ska aldrig säga aldrig.

Vissa av skådespelarna och regissören har förvisso lämnat dörren öppen för framtida berättelser med den åldrande jedin i huvudrollen.

Till exempel är Obi-Wan själv, Ewan McGregor, redo för det: "Jag hoppas verkligen att vi gör en till", sa han i en intervju med GQ innan finalen sändes.

Och även om seriens regissör Deborah Chow ser serien som en engångsföreteelse har hon lämnat dörren öppen för en återkomst en dag: "Den här serien var verkligen tänkt som en begränsad serie. Det är verkligen en enda stor berättelse med en början, en mitt och ett slut", säger hon till Entertainment Tonight, innan hon tillägger: "Jag tror att om den skulle fortsätta skulle det bara vara om det fanns en verklig anledning till en ny serie".

Den verkställande producenten Kathleen Kennedy fortsatte samtalet på samma tema: "Jag tror att om det finns ett enormt engagemang och folk verkligen vill ha mer Obi-Wan, så kommer vi definitivt att överväga det", sade hon i samma intervju.

Med tanke på att detta bara är början på samtalet kan det förstås dröja flera år innan vi får se en ny säsong, om vi ens får se den. Inom den närmaste framtiden kommer vi i alla fall att få Star Wars: Andor and The Madalorian säsong 3.

Det finns fortfarande en del luckor att fylla mellan slutet av Obi-Wan säsong 1 och Star Wars: Episode IV - A New Hope.

Till att börja med, vad hände med Kenobi för att göra honom så vithårig och grizzled på bara 10 år?

Det kanske också förklarar varför han bara bytte förnamn (till Ben) och inte efternamn, men ändå inte hittades av Imperiet? Med detta sagt kanske det också förklarar varför Luke behåller sin fars efternamn och är "gömd" på Anakins hemplanet.

För att vara rättvis så sätter finalen på Obi-Wan Kenobi-serien äntligen stopp för ett av de största plotthålen, där Leias meddelande i A New Hope antyder att hon aldrig har träffat jediriddaren, trots att hon gick på ett galaxiskt äventyr med honom för mindre än tio år sedan. Hon får veta att hon inte får säga att hon träffat honom, och därför är meddelandet i R2-D2 medvetet tvetydigt ifall det skulle avlyssnas.

Det förklarar inte varför Obi-Wan/Ben inte har något minne av R2-D2 i Ett nytt hopp efter att ha delat flera äventyr. Visserligen har han aldrig "ägt" droiden som han själv säger, men han skulle åtminstone känna igen den.

Allvarligt talat skulle vi dock vilja se mer av storinkvisitorn och inkvisitionen i allmänhet. Dessutom skulle vi vilja se Moses Ingrams Reva återvända. Kanske Andor - som också utspelar sig före A New Hope (före Rogue One, eftersom det är en prequel) - kommer att avslöja mer. Och sedan skulle Obi-Wan S2 kunna följa den? Lite som The Book of Boba Fett som knyter an till The Mandalorian.

Hur som helst skulle vi bli väldigt glada om vi fick höra talas om ännu en Obi-Wan-serie. Vi meddelar er om vi får reda på mer.

Skriva av Rik Henderson.