Spider-Man-filmerna kommer till Disney+ i Storbritannien den 17 juni

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Disney fortsätter sin satsning på att få in allt från Marvel i sin streamingtjänst. På fredag kommer flera Spider-Man-filmer att läggas till på Disney+ i Storbritannien och Irland.

Från och med den 17 juni 2022 kommer Disney+-prenumeranter att kunna se Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014) och Spider-Man: Homecoming (2014). Och även om det är en långt ifrån komplett samling (de två sista saknas och, konstigt nog, Sam Raimis Spider-Man 3), ger det åtminstone tittarna möjlighet att se Tobey Maguire och Andrew Garfield dra på sig de röda och blå byxorna, vilket ger mening åt några viktiga ögonblick i No Way Home.

Det har tagit ett tag att få in Spider-Man-filmerna på plattformen, eftersom rättigheterna till spindelns filmer på vita duken för närvarande innehas av Sony Pictures, även om Disney äger Marvel. Detsamma gäller för Spider-Man-relaterade karaktärer som Venom och Morbius.

De två sistnämnda har ingen direkt koppling till MCU, även om (spoilervarning) det är värt att hålla utkik efter Easter Egg under No Way Homes sluttexter.

De kan också hamna på Disney+ inom en snar framtid, tillsammans med de andra Spider-Man-filmerna, enligt Disney: "Ytterligare titlar från Sony Pictures film- och tv-bibliotek förväntas få premiär på Disney+ i Storbritannien och Irland senare i år."

Skriva av Rik Henderson.