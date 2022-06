Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Vi gladde oss när Marvels The Defenders-saga kom till Disney+, men blev lite besvikna när Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher och The Defenders-serierna bara streamades i maximalt 1080p. De hade trots allt presenterats i 4K Ultra HD på Netflix tidigare.

Nu har det ändrats. Disney+ har höjt streamingkvaliteten för alla serier till 4K HDR (Dolby Vision om din tv har stöd för det). Och i många fall presenteras även ljudet i Dolby Atmos.

Detta gör en stor skillnad för upplevelsen om du har en tv som klarar det. Och det ställer in stallet fint inför den mycket omtalade återkomsten av Charlie Cox i en ny Daredevil-tv-serie, eventuellt en ny säsong för Jessica Jones också.

Programmen var ursprungligen Netflix Originals men drogs tillbaka från Netflix i samband med lanseringen av Disney+. De lades sedan till på den nyare plattformen i mars i år.

De är mer mogna än de ursprungliga serierna från Marvel Studios, med rekommenderade åldersgränser från 16 till 18+.

Det förväntas att eventuella nya säsonger som härrör från The Defenders-sagan kommer att rikta sig till en yngre publik och kanske inte ens knyta an direkt.

Hawkeye, till exempel, är 12+ men har samma skådespelare som spelar Wilson Fisk/Kingpin, Vincent D'Onofrio, som den mer mogna Daredevil.

Skriva av Rik Henderson.