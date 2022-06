Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Prey är den senaste delen i Predator-serien och kommer att lanseras exklusivt på Disneys streamingtjänster i sommar. Här är allt kommande actionthriller från 20th Century Studios, inklusive när och var du kommer att kunna se den online.

Prey utspelar sig i Comanche-nationen för 300 år sedan och berättar historien om Naru (spelad av Amber Midthunder), en skicklig krigare som uppfostrats av jägare på de stora slätterna. När faran hotar hennes folk tänker hon inte bli ett byte. Hon tar sig an vad som visar sig vara ett högt utvecklat utomjordiskt rovdjur med avancerade vapen.

Regissören Dan Trachtenberg har sagt att hans mål med filmen är att gå tillbaka till Predator-franchisens rötter.

Här är 20th Century Studios officiella logline för Prey:

"Predatorns ursprungshistoria i Comanche-nationens värld för 300 år sedan. Naru, en skicklig kvinnlig krigare, kämpar för att skydda sin stam mot en av de första högt utvecklade Predatorerna som landar på jorden."

Prey kommer att ha premiär den 5 augusti 2022.

Eftersom Prey är en Disney-ägd film från 20th Century Studios kommer den att ha premiär exklusivt på Disneys olika streamingtjänster över hela världen.

Prey kommer att ha premiär på Hulu i USA. Hulu börjar på 6,99 dollar per månad.

Prey kommer att vara ett Star Original på Disney+ i Storbritannien och i alla andra territorier utom Latinamerika. En prenumeration på Disney+ kostar 7,99 pund i månaden.

squirrel_widget_187869

Prey kommer att komma till Star+ Original i Latinamerika.

Prey har en rollbesättning som nästan helt består av talanger från First Nation, som Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush och Julian Black Antelope.

Dan Trachtenberg (The Boys och 10 Cloverfield Lane) har regisserat manuset från Patrick Aison (Jack Ryan).

John Davis (The Predator) och Jhane Myers (Monsters of God) är producenter, med Lawrence Gordon (Watchmen), Marty Ewing (It Chapter Two), James E Thomas, John C Thomas och Marc Toberoff (Fantasy Island) som verkställande producenter.

I juni 2022 släppte 20th Century Studios den första fullständiga trailern för sin spinoff till Predator. Du kan se den högst upp på den här sidan.

För att komma ikapp och vara förberedd för Prey innan den har premiär i sommar måste du verkligen se Predator-franchisen först. Och även Alien-franchisen.

Det stämmer: Två av de mest ikoniska filmmonstren någonsin delar samma filmiska universum.

Tack vare Alien vs Predator-filmerna konvergerade Alien- och Predator-franchiserna till att utspela sig i samma tidslinje. Nu finns det totalt 12 filmer att titta på - om du känner för att återbesöka det som kallas Alien-universumet - varav den äldsta är Ridley Scotts klassiker Alien från 1979, som utspelar sig år 2122. Den tidigaste filmen, kronologiskt sett, är dock den första Predator, som utspelar sig det år då den hade premiär: 1987.

För att göra saker och ting ännu mer komplicerade har skaparna av dessa filmer lagt in påskägg i andra filmer. Tillsammans med teorier på nätet har detta lett till att Blade Runner har inkluderats i Alien-universumet. (Den har samma regissör som Alien, Ridley Scott.) För att hjälpa dig att förstå Alien-Predator-tidslinjen har vi lagt alla filmerna i kronologisk ordning, med Blade Runner som en bonus:

Skriva av Maggie Tillman.