Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Även om Lucasfilm och dess grundare George Lucas är mest synonymt med Star Wars var det inte det enda stora filmprojektet de producerade på 80-talet. Som Yoda en gång sa till Obi-Wan: "Det finns en annan".

Willow är ett fantasyäventyr med Warwick Davis i huvudrollen och Ron Howard som regissör. Den släpptes 1988 och gick bra i kassan, men till skillnad från Lucas andra stora franchise lyckades den inte skapa tillräckligt mycket uppmärksamhet för en uppföljare. Faktum är att det är få som kommer ihåg originalet eftersom den knappt upprepas på tv eller nämns i samma andetag som Empire Strikes Back, Return of the Jedi eller till och med Howard The Duck för den delen.

Nu, 34 år senare, är den dock tillbaka - den här gången som en komplett TV-serie för Disney+. Vi får äntligen återvända till Andowyne-världen och Davis återupptar sin roll som Willow Ufgood.

Här är allt du behöver veta om den.

Willow kommer att vara tillgänglig att se från och med den 30 november 2022.

TV-serien Willow kommer att vara exklusiv på Disney+. Du måste vara prenumerant för att kunna se den.

squirrel_widget_187869

Det är inte bekräftat hur många avsnitt som planeras för TV-serien Willow.

IMDB föreslår dock att det kommer att bli åtta avsnitt totalt - ungefär som i The Mandalorian.

Allt vi egentligen vet om handlingen just nu är att prinsessan Kit samlar ihop en grupp äventyrare för att rädda sin tvillingbror, däribland den namngivna trollkarlen Willow Ufgood.

Willow är mycket mer erfaren i serien och är inte längre en lärling som använder magi.

Han är i stort sett den enda huvudpersonen från filmen som återvänder, även om Davis själv har antytt att Val Killers Madmartigan skulle vara involverad "på ett stort sätt", om än inte personligen på grund av Killers pågående kamp mot cancer.

Som tidigare nämnts återvänder Warwick Davis (Star Wars, Harry Potter-filmerna) som Willow Ufgood, men i stort sett alla andra är nya i serien.

Ruby Cruz (Mare of Easttown) spelar prinsessan Kit, Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story, The Falcon and the Winter Soldier) är hennes bästa vän Jade, medan Tony Revolori från Spider-Man: No Way Home har en för närvarande icke namngiven roll.

De två första avsnitten regisseras av Stephen Woolfenden, som också har regisserat avsnitt av Doctor Who och Outlander.

Naturligtvis är det bäst att se filmen Willow från 1988 innan serien, eftersom den lägger grunden för huvudpersonen och miljöerna.

Liksom serien finns den tillgänglig på Disney+. Den presenteras i HD och med 5.1-ljud.

Alternativt kan du köpa den på dvd för ett rimligt pris.

squirrel_widget_12852925

Lucasfilm släppte den första officiella trailern för sin TV-serie Willow i slutet av maj 2022. Du kan se den nedan.

Inför den fullständiga trailern skapades en utmärkt och rolig "meet the cast"-teaser för Disney+ Day 2021.

Skriva av Rik Henderson.