(Pocket-lint) - Disney kommer att vara mycket nöjd med mottagandet av TV-serien Obi-Wan Kenobi som just har startat på Disney+ och fansen kommer att vara lika nöjda med att ännu en TV-serie om Star Wars har bekräftats.

Skeleton Crew kommer att utspela sig efter Imperiets fall i Return of the Jedi, precis som The Mandalorian och The Book of Boba Fett, och kommer att ha Jude Law i huvudrollen.

Han har nyligen gjort sig känd på vita duken som rektorn på Hogwarts i Fantastic Beasts: Dumbledores hemligheter, och efter att ha medverkat i en annan stor filmserie för Disney som Yon-Rogg i Captain Marvel. Law kommer att ta huvudrollen i den kommande serien. Få detaljer om handlingen har dock avslöjats ännu, och vi vet inte heller vilken karaktär han kommer att spela.

Skeleton Crew kommer att skapas av teamet bakom Spider-Man: Homecoming, regissören Jon Watts och författaren Chris Ford.

Enligt Variety håller man också på att casta fyra barn runt 11 år gamla och har internt på Lucasfilm beskrivits som att det är som en Spielbergs berättelse om att komma till vuxen ålder cirka 1980-talet. Star Wars The Goonies någon?

Jon Favreau, författare och skapare av Mandalorian, kommer att vara exekutiv producent.

Under Star Wars Celebration-konferensen visades också en ny trailer för Andor, en annan serie som kommer till Disney+ i augusti.

Skriva av Rik Henderson.