(Pocket-lint) - Marvel Studios och Disney+ har varit fantastiska när det gäller anpassningar av Marvels serietidningshjältar för den lilla skärmen.

WandaVision, Moon Knight, Hawkeye, Loki och The Falcon and the Winter Soldier har alla fått mycket beröm, och man hoppas att kommande serier som Ms. Marvel och She-Hulk: Attorney at Law kommer att bli lika väl mottagna.

Här tittar vi på vad vi hittills vet om den sistnämnda - Jennifer Walters/She-Hulks debut i MCU.

She-Hulk: Attorney at Law kommer att finnas tillgänglig att se från och med onsdag 17 augusti 2022.

Precis som alla Marvel-tv-serier kommer She-Hulk: Attorney at Law att vara exklusivt tillgänglig på Disney+.

Det kommer att finnas nio avsnitt i She-Hulk säsong 1.

Det motsvarar antalet avsnitt i WandaVision, även om de flesta andra Marvel-tv-serier består av endast sex avsnitt.

Som du kan se i trailern nedan tar She-Hulk: Attorney at Law inte sig själv på alltför stort allvar. Precis som i serietidningarna i slutet av 80-talet/början av 90-talet är Jennier Walters/She-Hulk lite mindre pojkaktig än många andra superhjältar.

Serien kommer delvis att handla om hennes ursprung - hennes första förvandling till She-Hulk och hennes efterföljande beslut att i stort sett stanna i den formen, även när hon representerar klienter som advokat.

Vad vi ännu inte vet är om serien kommer att innehålla samma ursprungshistoria som i serietidningarna, där Walters får sina förmågor efter en blodtransfusion från sin kusin Bruce Banner. Han är med i serien så kanske. En stor överraskning är att Tim Roths Emil Ronsky / Abomination också är med. Han dök först upp i The Incredible Hulk med Ed Norton som spelade Banner / The Hulk.

I serien spelar Tatiana Maslany rollen som Jennifer Walters / She-Hulk. Mark Ruffalo återupptar sin roll som Bruce Banner / The Hulk, medan Tim Roth återvänder till den ondskefulla roll han spelade i The Incredible Hulk, Emil Ronsky / Abomination.

Benedict Wong är med i rollen som Wong: The Sorceror Supreme från Doctor Strange-filmerna.

Alla avsnitt kommer att regisseras av Kat Coiro, som tidigare också har regisserat avsnitt av Modern Family och Single Parents.

För att vara ärlig finns det ett berg av filmer och serier att titta på om du verkligen vill försäkra dig om att du är helt uppdaterad på Marvel Cinematic Universe innan du försöker dig på She-Hulk. Du kan kolla in vår praktiska ordning för att titta på MCU här.

Men om du inte har all tid i världen är de som vi helt och hållet rekommenderar som nödvändiga The Incredible Hulk och Avengers-filmerna: Marvel's The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War och Avengers: End Game. I princip alla MCU-filmer med Hulken i dem.

Observera att Ang Lees film Hulk från 2008 inte anses vara en del av tidslinjen.

Marvel Entertainment släppte den första officiella trailern för She-Hulk: Attorney at Law i mitten av maj. Du kan se den nedan.

Skriva av Rik Henderson.