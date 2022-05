Daredevil säsong 4: Så här vet vi hittills

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Daredevil kommer att återvända till våra tv-skärmar när Disney+ enligt uppgift ger grönt ljus för en ny säsong fyra år efter den senaste.

Serien ställdes ursprungligen in när Marvel Studios kontrakt med Netflix löpte ut och karaktären och serien hamnade i limbo.

Disney+ har dock tagit över den Netflix-producerade serien, plus de andra i Hells Kitchen-familjen (Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher och The Defenders), och kommer enligt uppgift att göra nya avsnitt framöver.

Här är allt vi vet om det hittills.

Serien befinner sig tydligen i ett mycket tidigt skede av produktionen, med manusförfattare som precis har anställts av Marvel Studios och Disney, så det är inte troligt att den kommer att dyka upp 2022. Till och med 2023 är en chansning.

Med tanke på mängden filminspelningar och specialeffekter är det mycket mer troligt att den kommer att visas på Disney+ år 2024.

Eftersom Marvel-ägaren Disney nu har de tidigare tre säsongerna av Daredevil tillgängliga exklusivt på Disney+ (trots att de var Netflix Originals, eh, ursprungligen) finns det ingen anledning att tro att Daredevils säsong 4 kommer att vara annorlunda.

squirrel_widget_187869

Det finns en tankegång om att även om Charlie Cox sannolikt kommer att återuppta sin roll som Daredevil/Matt Murdock, kan seriens ton bli mer familjevänlig. Och så, med det i åtanke, kan det vara så att den nya säsongen kommer att vara mer Hawekeye än Netflix original.

Det gör det svårt att förutsäga antalet avsnitt. Om Disney+ ska gå samma väg som säsongerna 1-3 kommer det att bli 13 avsnitt i säsong 4.

De första säsongerna av Hawkeye, Moon Knight, The Falcon and The Winter Soldier och Loki innehöll dock sex avsnitt vardera. Endast WandaVision bröt det mönstret med sina nio. Det är kanske därför ett bättre antagande att förvänta sig sex avsnitt i den nya Daredevil-serien.

Vi vet inte så mycket om Daredevil säsong 4 ännu.

Variety rapporterar att författare har valts ut, och Matt Corman och Chris Ord har anlitats för att skriva manus och vara exekutiva producenter. Duon har arbetat med andra projekt tillsammans tidigare, bland annat Covert Affaitrs för USA Network.

Tidigare spekulationer tydde på att Disney vill tona ner den mogna karaktären hos originalserierna, för att få den nya serien att ligga mer i linje med sina andra MCU-tv-serier, som Hawkeye och Moon Knight. Detta är dock för närvarande obekräftat.

Det är också obekräftat om Charlie Cox kommer att vara tillbaka i huvudrollen, även om hans framträdande som Matt Murdock i Spider-Man: No Way Home tyder på att så kommer att vara fallet.

En annan skådespelare som nyligen återupptagit sin roll från den ursprungliga Daredevil-serien är Vincent D'Onofrio, som gjorde ett framträdande som Wilson Fisk/Kingpin i Hawkeye. Hans öde är dock inte 100 procent känt, med tanke på att ett skott utanför kameran hördes efter hans möte med Echo.

Echo själv överlevde uppenbarligen, med tanke på att den karaktären också får en spin-off-show på Disney+.

Varning, spoilers framåt!

Om du ännu inte har sett de tre ursprungliga säsongerna av Daredevil på Netflix bör du börja komma ikapp nu. Och för att göra det enklare har allt flyttats över till Disney+.

Det har även de anslutande serierna Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders och The Punisher gjort. De har var och en sina förtjänster och något sammanflätade intriger (The Defenders är egentligen ett superteam med alla Hells Kitchen-hjältarna), även om man måste notera att de är mycket mer mogna i jämförelse med de flesta Marvel-filmer och tv-serier. Daredevil, Iron Fist och The Punisher är till exempel klassade som 18+.

Vi föreslår också att du kollar in Hawkeye, som på liknande sätt utspelar sig i New York City och där Kingpin - Daredevils nemesis - är med.

Och Spider-Man: No Way Home är också en viktig tittare, där Matt Murdock dyker upp som Peter Parkers advokat i en kort cameo.

Du kan läsa vår praktiska guide om hela Marvel Cinematic Universe här, inklusive den bästa ordningen för att se filmerna och serierna.

PC Gaming Week (9-13 maj) i samarbete med Nvidia GeForce RTX

Oavsett om du är en veteran inom PC-spel eller en nybörjare har vi allt för dig!

Besök vår PC Gaming-hubb för att få alla de senaste nyheterna och recensionerna, kolla in några fantastiska funktioner och hitta detaljer om de bästa produkterna som finns.

Med massor av bra innehåll som släpps varje dag, se till att bokmärka sidan och kom tillbaka för din dagliga fix.

Skriva av Rik Henderson.