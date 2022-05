Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Charlie Cox kan återuppta sin roll som Daredevil i en fjärde säsong av serien, enligt en ny rapport.

Disney tog nyligen med sig Netflix originalserie till sin Disney+-plattform och kommer nu att göra helt nya avsnitt som ska streamas någon gång i framtiden, sägs det.

Cox' återkomst som The Man Without Fear är högst trolig med tanke på att han redan har klivit tillbaka i Matt Murdocks skor för en cameo i Spider-Man: No Way Home, medan The Hollywood Reporter hävdar att Matt Corman och Chris Ord ska skriva och producera.

Duon samarbetar regelbundet i projekt, bland annat i Covert Affairs för USA Network.

Daredevils återkomst har ryktats under en tid, tillsammans med en eventuell reboot för Jessica Jones. Det har dock tidigare sagts att den mer mogna karaktären hos Netflix originalfilmer kan komma att tonas ner lite för att passa en bredare Disney+-publik.

Marvel har redan tagit tillbaka en annan av karaktärerna på senare tid, med Vincent D'Onofrios Wilson Fisk (Kingpin) som dyker upp i Hawkeye.

Med tanke på slutet på den serien (och Echos överlevnad, som kommer att spela huvudrollen i en egen spin-off) vet man dock inte om han kommer (eller kan) återvända för att ta sig an Matt Murdock igen.

Skriva av Rik Henderson.