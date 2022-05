Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Marvel har enligt uppgift nästan avslutat inspelningen av Guardians of the Galaxy Vol 3 inför premiären 2023.

Här är allt du behöver veta om den kommande Marvel-rörelsen, inklusive vilka som kan komma tillbaka för att återuppta sina roller, det aktuella lanseringsdatumet och mycket mer. Detaljerna är visserligen fortfarande knappa, inga trailers finns ännu tillgängliga ens. Men Pocket-lint kommer att uppdatera den här guiden med de senaste ryktena och nyheterna om Guardians of the Galaxy Vol 3 när de dyker upp.

Regissören James Gunn meddelade att inspelningen hade börjat i november 2021 och retade även fansen med ett foto av en återförening av skådespelarna:

Du kommer dock att kunna se Guardians på skärmen innan den tredje delen, eftersom de dyker upp i Thor: Love and Thunder, som har premiär i juli 2022.

Gunn har också bekräftat att Guardians of the Galaxy Vol 3 utspelar sig efter den nya Thor-filmen. I övrigt är specifika handlingsdetaljer för den tredje filmen ännu inte kända. Gunn har bara lovat att den kommer att fungera som den"episka avslutningen" på den berättelse han påbörjade i Guardians of the Galaxy från 2014. Vi misstänker att Guardians of the Galaxy Vol 3 efter Endgame kommer att fokusera på sökandet efter Gamora. Gunn har retat upp att den tredje filmen är"ganska tung faktiskt". Han sa: "Det är en tyngre historia, så det är en känslomässig process att gå igenom".

Karen Gillan sa att hon läste manuset tillsammans med Pom Klementieff och att de var fulla av tårar. "Det är briljant och det är känslomässigt och det är roligt och det är alla de där sakerna som man vill ha", sa hon till Collider.

Guardians of the Galaxy Vol 3 kommer att släppas den 5 maj 2023.

Förmodligen kommer Guardians of the Galaxy Vol 3 först till biograferna, följt av en streamingutgåva på Disney+, vilket också är där du kan se hela Marvel Cinematic Universe.

Hittills kan du förvänta dig att följande återkommer:

Chris Pratt som Star-Lord

Dave Bautista som Drax

Karen Gillan som Nebula

Bradley Cooper som Rocket

Vin Diesel som Groot

Mantis - Pom Klementieff

Zoe Saldana - Gamora

Sylvester Stallone som Stakar

Will Poulter som Adam Warlock

Chukwudi Iwuji som TBA

Det finns inga trailers ännu. Pocket-lint kommer att bädda in alla trailers, teasers, featuretter och filmer bakom kulisserna här så fort de blir tillgängliga, så håll koll.

För att gå in i Guardians of the Galaxy Vol 3 på bio fullt förberedd ska du åtminstone se de två tidigare filmerna på Disney+. Det kostar 7,99 dollar i månaden i USA.

Om du tror att du behöver veta mer om MCU, vilket vi rekommenderar, kan du följa vår guide om alla Marvel-filmer och tv-serier i kronologisk ordning.

