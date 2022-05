Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - The Handmaid's Tale kommer officiellt att återvända för en femte säsong, och det kan vara seriens sista avsnitt, enligt Hulu. Här är allt du behöver veta om den nya säsongen, inklusive när den förväntas komma, vilka som kan komma tillbaka för att återuppta sina roller och mycket mer. Det finns inga trailers ännu och detaljerna är visserligen tunna, men Pocket-lint kommer att uppdatera den här guiden med det senaste.

Det finns spoilers nedan.

Säsong fem kommer sannolikt att följa i efterdyningarna av att June mördade [spoiler] kommendörkapten Fred Waterford (Joseph Fiennes) i säsong fyra:s final och hennes liv i Kanada. Med det sagt, även om June kan ha flytt från Gilead i slutet av förra säsongen, finns det fortfarande andra som försöker lämna det totalitära landet och som kan komma att bli ett narrativt fokus.

Det verkar som om en ny tonårig tjänarinna Esther Keyes ( McKenna Grace) kan få en stor roll. Skådespelerskan antydde detta till The Hollywood Reporter: "Det känns som om det bara finns en June. Men det finns hela upproret och det finns alla dessa andra tjejer. Så det finns en June och jag antar att det finns en Esther också! Vi får se vad hon gör i nästa säsong", sa Grace. "Jag har ingen aning, men jag har förhoppningar ... . Jag tror att hon [Esther] definitivt kan vara en del av det här upproret och den nya generationen av Handmaids. Hon kommer att skapa en hel del uppståndelse".

Säsong fem kan vara den sista säsongen. En Hulu-chef antydde för Deadline att samtal pågår om hur den dystopiska serien ska avslutas. "Framgången för The Handmaid's Tale förblir av största vikt för oss", säger Hulus chef för originalserier Jordan Hellman. "Med det sagt är det viktigaste för oss att vi avslutar serien på ett kreativt sätt som känns organiskt, så vi är i ständig kommunikation, bokstavligen just nu, och pratar med Bruce [Miller], Lizzie [Moss] och Warren [Littlefield] om vad som är det bästa sättet att avsluta The Handmaid's Tale... .

"Vi har inte landat på ett svar... Jag antar att vi kommer att kunna svara på den frågan under de kommande månaderna", sade han.

Den femte säsongen av The Handmaid's Tale väntas släppas i slutet av 2022. Den nya säsongen ska enligt uppgift ha börjat filmas i februari 2022 och förväntas avslutas i juli 2022.

The Handmaid's Tale kommer att återvända till Hulu. Precis som de fyra första säsongerna kommer du att kunna se den femte säsongen på den Disney-ägda videostreamingtjänsten.

Ingenting har bekräftats. Om alla de centrala skådespelarna återvänder kan du förvänta dig följande:

Elisabeth Moss som June Osbourne

Yvonne Strahovski som Serena Joy Waterford

Alexis Bledel som dr Emily Malek

Madeline Brewer som Janine Lindo

Ann Dowd som moster Lydia Clements

OT Fagbenle - Luke Bankole

Max Minghella - kommendörkapten Nick Blaine

Samira Wiley - Moira Strand

Amanda Brugel - Rita Blue

Bradley Whitford - kommendörkapten Joseph Lawrence

Mark Tuello - Sam Jaeger

McKenna Grace - Esther Keyes

Zawe Ashton som Moiras flickvän Oona

Clea DuVall som Emilys fru Sylvia

Charlie Zeltzer som deras son Oliver

Max Minghella som kommendörkapten Nick Blaine Sophie Giraud

Enligt uppgift har Christine Klo fått en roll i den nya säsongen som en ny karaktär vid namn Lily. Enligt Deadline är Lily "en flykting från Gilead som nu är en ledare i den Kanada-baserade motståndsrörelsen". Lily kommer att "komma in i berättelsen som en ledare i motståndsrörelsen som inte är främmande för farliga situationer. Hon har beskrivits som en före detta Martha.

Det finns inga trailers för säsong fem av The Handmaid's Tale, men vi kommer att lägga till dem i den här guiden när de blir tillgängliga. Vi kommer också att bädda in teasers, featuretter och andra intressanta klipp.

För att verkligen vara förberedd för säsong fem av The Handmaid's Tale måste du se säsong ett till fyra. Ledsen, det går inte att hoppa över dessa och kunna förstå och njuta av den nya säsongen. Du kan se de fyra första säsongerna på Hulu i USA. Det börjar på 6,99 dollar per månad och kan sägas upp när som helst.

Eller så kan du köpa säsongerna på Amazon:

Du kan också hyra The Handmaid's Tale på Amazon Prime Video:

