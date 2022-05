Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Disney har utvecklat en annonsbaserad plan för sin streamingtjänst Disney+. Den väntas börja användas senare i år, och när den gör det kommer annonser att visas i cirka fyra minuter för filmer eller program som varar en timme eller mindre. Men det är inte alla som kommer att se annonser.

Enligt Variety, Wall Street Journal och TechCrunch planerar Disney att endast visa familjevänliga annonser, så det kommer inte att finnas några politiska annonser eller alkoholannonser. Studion sa också att förskolebarn och de som använder barnprofiler för att titta kommer inte att se någon reklam. Disney kommer inte heller att "rikta" annonser till enskilda barn.

Disney sade att man inte heller kommer att visa annonser från konkurrenter. Om du tittar på Peacock kommer du att se Disney+-reklam som spelas upp under pauserna på den streamingtjänsten. På tal om Peacock, så körs det tydligen upp till fem minuter annonser för varje timme innehåll, medan HBO Max visar fyra minuter annonser per timme. Disney-ägda Hulu visar så många som 12 annonser under en timme.

I mars meddelade Disney att man skulle lansera ett billigare, reklamfinansierat alternativ i USA i slutet av 2022. Det kommer så småningom att komma till andra länder, har studion sagt. Många andra videostreamingtjänster har börjat införa annonsstödda planer under de senaste åren, från HBO Max till Paramount Plus. Det lockar en bredare skara människor att ansluta sig, särskilt de som inte har något emot att spara några extra dollar varje månad i utbyte mot att se lite reklam. Ärligt talat var det bara en tidsfråga innan Disney började överväga annonser.

Disney+ kostar för närvarande 7,99 dollar per månad utan annonser. Du kan läsa mer om videostreamingtjänsten i Pocket-lints DIsney+-guide här.

Skriva av Maggie Tillman.