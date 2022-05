Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - James Camerons första Avatar-uppföljare går upp på biograferna i december 2022 och om den nya teasertrailern är något att gå efter kommer den att se ännu mer spektakulär ut än originalet.

I Avatar: The Way of Water återförenas Zoe Saldana och Sam Worthington som Neytiri och Jake. Den här gången får de dock sällskap av sina barn när filmen fokuserar på en ny kamp som påverkar hela Sully-familjen.

Sigourney Weaver och Stephen Lang återupptar också sina roller och filmen kommer återigen att visas i 3D.

Originalfilmen fick cred för att ha kickstartat en 3D-revolution när den släpptes 2009, och Cameron är en hängiven anhängare av formatet. Även om många filmer fortfarande erbjuds i 3D på biograferna har intäkterna varit små i jämförelse med deras motsvarigheter i 2D, och TV-tillverkarna har i stort sett övergivit tekniken i de senaste TV-modellerna.

Det är därför osannolikt att Disney kommer att erbjuda 3D-versionen på hemunderhållningsplattformar, och definitivt inte Disney+.

Med detta sagt kan det göra ett teaterbesök för att se filmen ännu mer speciellt, med tanke på att det kan vara den enda gången man kan göra det i det format som regissören tänkte sig.

Avatar: The Way of Water kommer att släppas den 16 december 2022 i USA.

Skriva av Rik Henderson.