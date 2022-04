Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det har gått tretton år sedan den första Avatar-filmen hade premiär, och nu har Disney meddelat vad uppföljaren kommer att heta och när den första teasertrailern kommer att visas. För att hjälpa dig att vara så förberedd som möjligt inför filmen när den släpps senare i år, är här allt vi hittills vet om Avatar 2.

Avatars uppföljare heter inte Avatar 2, även om det är vad många har kallat filmen för i åratal. Istället heter den officiellt Avatar: The Way of Water, meddelade Disney på CinemaCon 2022.

Handlingen för James Camerons Avatar-uppföljare är i bästa fall vag, även om vi vet att den fortfarande i stort sett kommer att handla om människor som försöker bryta den främmande planeten Pandora efter en sällsynt metall som kallas unobtanium.

Om du inte minns originalet Avatar kommer uppföljaren fortfarande att ha Sam Worthington i huvudrollen som Jake Sully, en före detta marinsoldat som tar rollen som en Avatar, vilket gör att han kan vara i kroppen av en av de infödda Na'vi. Sully är en spion för jorden bland Na'vi på Pandora, men han blir förälskad i en av dem, Neytiri, som spelas av Zoë Saldana, och han måste till slut gå emot sitt eget folk.

Sully och Neytiri kommer båda att återvända till nästa installation i serien.

Här är det officiella synopsis för Avatar: The Way of Water:

"Avatar: The Way of Water utspelar sig mer än ett decennium efter händelserna i den första filmen och börjar berätta historien om familjen Sully (Jake, Neytiri och deras barn), de problem som följer dem, de ansträngningar de gör för att hålla varandra i säkerhet, de strider de utkämpar för att hålla sig vid liv och de tragedier de uthärdar."

Här är den officiella loglinen för Avatar: The Way of Water:

"Jake Sully och Ney'tiri har bildat en familj och gör allt för att hålla ihop. De måste dock lämna sitt hem och utforska Pandoras regioner. När ett gammalt hot återuppstår måste Jake utkämpa ett svårt krig mot människorna."

Teaterutgåva : 16 december 2022.

Den länge försenade Avatar-uppföljaren har för närvarande premiär i USA den 16 december 2022.

Den preliminära inspelningen av filmen inleddes 2017 och inspelningen avslutades inte förrän i slutet av september 2020. Efter det försenades filmens biografsläpp hela åtta gånger. Disney håller för närvarande på att utveckla ytterligare tre uppföljare - Avatar 3, 4 och 5 - som ska släppas den 20 december 2024, 18 december 2026 respektive 22 december 2028 - om de inte påverkas av förseningar.

Nyligen tillkännagiven på CinemaCon, Avatar: The Way of Water endast på biograferna 16 december 2022 pic.twitter.com/1K4giX7nNnj- 20th Century Studios (@20thcentury) 27 april 2022

Var: Förvänta dig att den kommer att komma på Disney+ efter bioproduktionen.

Förvänta dig att den kommer att komma på Disney+ efter bioproduktionen. När: Kanske i slutet av januari 2023 eller i början av februari 2023.

Under de senaste två åren har Disney släppt en handfull filmer på Disney+ efter att deras minimala 45-dagars exklusiva fönster för biografsläpp har upphört. Även om studion inte officiellt har åtagit sig att ange ett datum för streamingrelease för Avatar: The Way of Water, verkar det troligt att den har minst 45 dagars exklusivt biografsläpp, vilket innebär att den kan komma till Disney+ i februari 2023.

Disney lovade att den första teasertrailern skulle komma tillsammans med Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vars premiär är planerad till den 6 maj 2022. Pocket-lint kommer att hålla dig uppdaterad när den väl går live.

James Cameron regisserade den ursprungliga Avatar och dess uppföljare. Han skrev också karaktärerna, men han fick hjälp av Josh Friedman, som gjorde manuskriptet.

Huvudrollsinnehavarna från den ursprungliga Avatar kommer att vara tillbaka, plus några nykomlingar. Här är några av de namn och deras karaktärer som har bekräftats hittills:

Sam Worthington - Jake Sully

- Jake Sully Zoe Saldana - Na'vi-prinsessan Neytiri

- Na'vi-prinsessan Neytiri Stephen Lang - överste Miles Quaritch

- överste Miles Quaritch Sigourney Weaver - helt ny karaktär

- helt ny karaktär Kate Winslet - Ronal

- Ronal CCH Pounder - Mo'at

- Mo'at Matt Gerald - korpral Lyle Wainfleet

- korpral Lyle Wainfleet Edie Falco - General Ardmore.

- General Ardmore. Cliff Curtis - Tonowari

- Tonowari Jamie Flatters - Neteyam

- Neteyam Britain Dalton - Lo'ak

- Lo'ak Trinity Bliss - Tuktirey

- Tuktirey Jack Champion - Miles Socorro, alias Spider

- Miles Socorro, alias Spider Oona Chaplin - Varang

- Varang Michelle Yeoh - Dr Karina Mogue

- Dr Karina Mogue Jemaine Clement - Dr Ian Garvin

- Dr Ian Garvin Vin Diesel - Ej offentliggjord

För dem som inte riktigt minns vad som hände i den ursprungliga Avatar från 2009 håller Disney på att göra om filmen och planerar att släppa den på biografer världen över den 23 september 2022. Eller så kan du se den första Avatar på Disney+ just nu. Hur som helst rekommenderar vi starkt att du kollar in den innan du går och ser Avatar: The Way of Water på biograferna i december. Det kommer att bli en bra uppfräschning.

Skriva av Maggie Tillman.