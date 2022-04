Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Fas fyra av Marvel Cinematic Universe är i full gång och allt verkar komma samman med Doctor Strange in the Multiverse of Madness, även kallad Doctor Strange 2.

Uppföljaren kommer att innehålla olika handlingslinjer från flera av Marvels senaste produktioner, inklusive Loki, WandaVision, What If...? och Spider-Man: No Way Home. Den verkar nästan lika stor som Avengers: Endgame.

För att hjälpa dig att vara så förberedd som möjligt inför filmen finns här allt du behöver veta om Doctor Strange 2, inklusive trailers hittills, information om rollbesättning, releasedatum och streaminginformation, med mera.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness utspelar sig efter händelserna i WandaVision och Spider-Man: No Way Home. Alltså runt år 2023. Filmen är tekniskt sett också efter Loki, men den Disney+-serien utspelar sig i en alternativ tidslinje från huvudtidslinjen i Marvel Cinematic Universe. (Förvirrad? Ingen fara. Se Pocket-lints omfattande guide om MCU:s tidslinje).

Nedan följer Marvels officiella synopsis för uppföljaren:

"I Marvel Studios' Doctor Strange in the Multiverse of Madness låser MCU upp multiversumet och flyttar dess gränser längre än någonsin tidigare. Res in i det okända med Doctor Strange, som med hjälp av mystiska allierade, både gamla och nya, korsar de sinnesbrytande och farliga alternativa verkligheterna i Multiverse för att konfrontera en mystisk ny motståndare."

Nedan följer Marvels officiella logline för uppföljaren:

"Dr Strange kastar en förbjuden trollformel som öppnar en portal till multiversum. Men ett hot dyker upp som kan vara för stort för hans team att hantera."

Teaterutgåva: 6 maj 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness har för närvarande premiär i USA och Storbritannien den 6 maj 2022.

Uppföljaren skulle ursprungligen ha haft premiär den 7 maj 2021, men den sköts upp på grund av COVID-19-pandemin. Den försenades först till den 5 november 2021, sedan till den 25 mars 2022 och slutligen till den 6 maj 2022.

Disney+ releasedatum: Troligen 20 juni 2022.

Under de senaste två åren har Disney släppt en handfull filmer på Disney+ efter att deras minimala 45-dagars exklusiva fönster för biografsläpp har upphört. Även om studion inte officiellt har åtagit sig att ange ett datum för streamingrelease för Doctor Strange in the Multiverse of Madness, verkar det troligt att den har en 45-dagars exklusiv biografrelease, vilket innebär att den kan komma till Disney+ redan den 20 juni 2022.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness är regisserad av Sam Raimi. Filmens manus har skrivits av Jade Bartlett och Loki-författaren Michael Waldron. Danny Elfman har komponerat musiken och filmfotografen är John Mathieson. Han har tidigare bland annat arbetat med Gladiator, Logan och X-Men: First Class.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness har Benedict Cumberbatch i huvudrollen som doktor Stephen Strange, mästare i de mystiska konsterna och Jordens högsta trollkarl. Förutom Cumberbatch återvänder Benedict Wong, Rachel McAdams och Chiwetel Ejiofor, som återtar sina roller från Doctor Strange från 2016. Förvänta dig faktiskt en enorm ensemblebesättning - jämförbar med vilken Avengers-film som helst.

Benedict Cumberbatch kommer att spela doktor Stephen Strange.

Benedict Wong kommer att spela Stranges pålitliga vän Wong.

Rachel McAdams kommer att spela doktor Christine Palmer.

Elizabeth Olsen kommer att spela Wanda Maximoff/The Scarlet Witch.

Xochitl Gomez kommer att göra sin MCU-debut som America Chavez.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness kommer att ha minst en till Avenger: Elizabeth Olsen som Wanda Maximoff. Det har också rapporterats att Tom Hiddleston kan komma att dyka upp, och med tanke på det stora antalet Spider-Man: No Way Home-anknytningar som förväntas i Doctor Strange in the Multiverse of Madness är det möjligt att antingen Tom Holland, Tobey Maguire eller Andrew Garfield kan dyka upp i filmen.

Slutligen antydde trailern från Super Bowl 2022 att Patrick Stewart skulle kunna dyka upp som Professor X i den nya Doctor Strange. Det skulle vara första gången han spelar karaktären sedan 2017 års Logan.

Det har hittills släppts två trailers för Doctor Strange i Multiverse of Madness.

Den första teasern - som släpptes i december 2021 - avslöjar Elizabeth Olsens återkomst som Scarlet Witch och den onda Doctor Strange från What If...? Den andra trailern - som släpptes under Super Bowl 2022 - bjöd oss på filmsekvenser, bland annat en bild på någon som verkar vara Patrick Stewart som återupptar sin roll som professor Charles Xavier från Fox' X-Men-filmer.

Du bör verkligen se originalet Doctor Strange, åtminstone, innan du går och ser dess uppföljare. Om du bryr dig om att se några fler filmer men inte har tid för en fullständig MCU-rewatch, se vår guide nedan:

För dig som vill se hur och när Doctor Strange in the Multiverse of Madness passar in i hela MCU:s tidslinje, se den här guiden:

Skriva av Maggie Tillman.