Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Ända sedan Marvel Studios först tillkännagav Doctor Strange i Multiverse of Madness, har det varit en av de mest mystiska Phase Four-filmerna. Den efterlängtade uppföljaren till 2016 års Doctor Strange kommer att fungera som en kulmen på flera Marvel Cinematic Universe -intriglinjer – precis som studiopresident Kevin Feige upprepade gånger har retat på Comic-Con och D23 Expo.

Så, innan filmens premiär i USA den 6 maj 2022, vad ska du se som förberedelse? Låt oss dyka in i alla filmer och program i MCU som den nya filmen kan ringa tillbaka till eller referera till och varför.

squirrel_widget_187869

Age of Ultron presenterar Elizabeth Olsen som Wanda Maximoff – som kommer att spela en avgörande roll i den nya Doctor Strange-filmen. Du kommer att se den första antydan om hennes verklighetsförändrande krafter när hon förlorar sin bror.

Den här filmen ser skådespelaren Benedict Cumberbatch göra sin MCU-debut som Doctor Strange, alias Stephen Vincent Strange, vilket gör den till ett måste att se innan dess uppföljare debuterar på bio.

Doctor Strange spelar en avgörande roll i den första striden mot Thanos. Han använder sin kunskap om framtiden för att inse att det enda sättet att besegra Thanos för gott är att låta honom vinna... för nu.

Slutspelet markerar Benedict Cumberbatchs tredje framträdande som Doctor Strange, och det ser honom delta i den sista striden mot Thanos.

Avsnitt 4 och 10 Introducera en variant av Doctor Strange som förlorar sitt livs kärlek istället för att använda händerna, vilket leder honom ner på en mörk väg. Det finns en till synes ond version av Strange som dyker upp i Multiverse of Madness-trailers som kan kopplas till dessa avsnitt. När det gäller det femte avsnittet av What If... introducerar det oss till en zombifierad version av MCU. Fansen antar att det här avsnittet kan kopplas till en till synes zombifierad version av Doctor Strange som vi ser i den nya Multiverse of Madness-trailern.

WandaVision ser den nyligen oknippade Wanda Maximoff ta itu med traumat att behöva döda sin pojkvän Vision, bara för att se honom återuppstå och dödas igen. Hon tar senare över en hel stad för att skapa en verklighet där hon kan leva lycklig i alla sina dagar med Vision. Men Wanda är inte skurken i sin egen historia när det visar sig vara granne, Agatha (Kathryn Hahn) är baddisthäxan i Westview hela tiden.

Doctor Strange är inte längre Sorcerer Supreme. Hans partner och vän, Wong (spelad av Benedict Wong), har haft den titeln sedan Strange togs bort. Wong gör ett framträdande i den här filmen - där han ses arbeta med den tidigare skurken Abomination för ett ögonblick. Vi kanske får se mer av det partnerskapet i Multiverse of Madness.

Loki avslöjar Time Variance Authority och deras försök att skydda den heliga tidslinjen, som till slut förstörs i slutet av den första säsongen, vilket banar väg för galenskapens multiversum.

No Way Home ser Tom Hollands Peter Parker gå till Doctor Strange i ett försök att ångra att allmänheten får reda på hans hemliga identitet. När Strange går med på att hjälpa honom genom att utföra en verklighetsförändrande besvärjelse, får konsekvenserna mer långtgående konsekvenser än Strange ursprungligen föreställde sig.

The Doctor Strange in the Multiverse of Madness-trailers har inkluderat ett utdrag av Patrick Stewart - förmodligen uttryckt professor Charles Xavier, ledare för X-Men. Det är svårt att säga vilken version av denna karaktär som kommer att dyka upp i Multiverse of Madness, så varför inte börja med Stewarts första tur att spela karaktären i 2000-talets X-Men?

Vilken är den bästa streamingenheten för din TV? Vår bästa rekommendation är Amazon Fire TV Stick 4K Max . Också utmärkta är Google Chromecast med Google TV , Roku Express 4K , Apple TV 4K och Amazon Fire TV Stick .

Se till att kolla in Pocket-lints guide över alla Marvel Cinematic Universe-filmer och -program hittills för att se den bästa ordningen att se dem i och hur de alla passar ihop i en snygg tidslinje:

Skriva av Maggie Tillman.