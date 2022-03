Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - The Full Monty kommer tillbaka, tack vare Disney.

Studion har tillkännagivit en anpassning av en begränsad Disney+ -serie av den BAFTA-prisbelönta Brit-komedin The Full Monty - nästan 25 år efter att filmen slog kassarekord. Här är allt du behöver veta om den åttadelade begränsade serien, inklusive skådespelare, trailers och rykten.

Även om visserligen lite är känt för närvarande, kommer Pocket-lint att uppdatera den här guiden regelbundet med de senaste nyheterna när den tillkännages.

Originalfilmen, The Full Monty, fokuserar på Gaz (Robert Carlyle) som får reda på att hans fru vill stämma honom för missade barnbidrag. Eftersom han nyligen förlorade sitt jobb skapar han och hans vän Dave (Mark Addy) sin egen manliga striptease-akt och rekryterar i slutändan ytterligare fyra män - som alla är villiga att gå "the Full Monty" (aka helt nakna). Återkomsten på små skärmar kommer att följa de ursprungliga skådespelarna när de navigerar i den postindustriella staden Sheffield och samhällets sönderfallande hälsovård, utbildning och sysselsättningssektorer. Serien är en ny väg framåt där gemensamma ansträngningar fortfarande kan segra över motgångar.

"Vi är jätteglada för att få ihop alla Monty Men igen - nu med ett kaotiskt följe av barn, barnbarn, husdjur och diverse hängare - för att se hur livet i Sheffield är 25 år senare", sa serieskaparen, Simon Beaufoy, i ett pressmeddelande. Men när det gäller om det kommer att bli någon strippning i den nya TV-serien har Beaufoy och Disney ännu inte bekräftat.

Inget releasedatum i mars 2022

Disney har inte bekräftat när TV-serien The Full Monty släpps.

Inspelningen började nyligen i de brittiska städerna Sheffield och Manchester, så ett släppdatum är fortfarande långt kvar.

TV-serien Full Monty kommer att ha premiär på Disney+ globalt, Star+ i Latinamerika och Hulu i USA.

Serien är skapad, skriven och verkställande producerad av Simon Beaufoy.

Den är beställd av Disney+, utvecklas av FX och Searchlight och kommer att produceras av Little Island Productions. Den är exekutivt producerad av Uberto Pasolini, regisserad av Andrew Chaplin (Alma's Not Normal) och Catherine Morshead (No Offence), och medskriven av Alice Nutter. Simon Lewis fungerar som serieproducent.

Förutom att återförena originalets Oscar-vinnande manusförfattare Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire) och producenten Uberto Pasolini (Nowhere Special), kommer TV-serien Full Monty att se återkomsten av originalrollen:

Robert Carlyle (Trainspotting, Once Upon a Time) som Gaz

Mark Addy (Game of Thrones, A Knight's Tale) som Dave

Lesley Sharp (Before We Die, Scott och Bailey) som Jean

Hugo Speer (Britannia, Shadow and Bone) som Guy

Paul Barber (The Dumping Ground, Gloves Off) som häst

Steve Huison (The Royle Family, The Navigators) som Lomper

Wim Snape (The Beaker Girls, Gentleman Jack) som Nathan

Tom Wilkinson (Batman Begins, Michael Clayton) som Gerald.

Showen kommer också att presentera barn och barnbarn till deras huvudkaraktärer.

Det finns ännu inga trailers för den kommande tv-serien. Pocket-lint kommer att bädda in dem här när de blir tillgängliga.

För att vara förberedd på den nya TV-serien borde du verkligen se originalfilmen, The Full Monty (1997), som finns att streama på Disney Plus i Storbritannien och Amazon Prime Video i USA.

