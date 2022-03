The Mandalorian säsong 3: Allt vi vet hittills

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Den tredje säsongen av The Mandalorian kommer troligtvis i slutet av året. Här är allt du behöver veta om den nya säsongen – inklusive skådespelar- och plotrykten och när och var du kommer att kunna streama den.

Förväntat releasedatum: december 2022

TV Line hävdade att säsong tre av The Mandalorian kommer att släppas runt jul.

Om Disney fortsätter att släppa avsnitt på onsdag kan programmet ha premiär den 7 december, 14 december, 21 december eller 28 december 2022.

Med tanke på att säsong ett och två av The Mandalorian hade premiär på Disney+ , är det säkert att anta att Disneys streamingtjänst kommer att vara hem för säsong tre.

Det finns inga trailers ännu för den tredje säsongen av The Mandalorian. Pocket-lint kommer att bädda in dem här när de blir tillgängliga.

Pedro Pascal kommer tillbaka som Din Djarin (alias The Mandalorian), och Grogu (alias Baby Yoda) kommer att vara tillbaka vid hans sida. Faktum är att Grogu återförenas med Din sannolikt kommer att vara en viktig handlingspunkt.

I The Book of Boba Fett brottades Baby Yoda mellan att bli en Jedi eller att stanna hos Din, även om han valde det senare. Det ska därför bli intressant att se om Luke Skywalker fortsätter att ha en roll i The Mandalorian. Oavsett vilket är Moff Gideon fortfarande showens jävla skurk, med skådespelaren Giancarlo Esposito som avslöjar för EW att Gideon kommer att ha en större roll i säsong tre.

Carl Weathers är också tillbaka som Greef Karga, en agent för Bounty Hunters' Guild. Han har också bekräftat att han kommer att regissera igen. Slutligen kommer Katee Sackhoff att återuppta sin roll som Bo-Katan i säsong tre. Rosario Dawsons Ahsoka kan också komma tillbaka, även om hon har en kommande spinoff, och hennes status är okänd efter hennes rollspel i The Book of Boba Fett.

När det gäller skådespelare som inte kommer tillbaka, kommer Sasha Banks inte tillbaka som Koska Reeves. Det är inte heller Gina Caranos Cara Dune på grund av hennes aktivitet i sociala medier.

Sist men inte minst: Nya skådespelare. Enligt The Hollywood Reporter är Christopher Lloyd - The Back to the Future-skådespelaren - med på call sheet för The Mandalorian. Karaktärsdetaljer för hans roll i säsong tre har inte tillkännages, men den har beskrivits som "gästroll".

För att vara förberedd för den tredje säsongen av The Mandalorian bör du se de två första säsongerna av programmet på Disney+.

Om du har tid, överväg att se The Mandalorians spinoff-show: The Book of Boba Fett . Det finns också att se på Disney+.

Du kan till och med ta saker till nästa nivå och se hela Star Wars-serien. Pocket-lint har en djupgående guide som beskriver Star Wars-tidslinjen och den korrekta ordningen för att se alla filmer och program: Star Wars-ordning: Bästa ordningen för att se filmerna och programmen.

Skriva av Maggie Tillman.