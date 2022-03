Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Omedelbart efter tillkännagivandet att ett team av upptäcktsresande - äntligen - har upptäckt de otroligt välbevarade resterna av Sir Ernest Shackletons skepp, Endurance, har National Geographic avslöjat att den exklusivt kommer att sända dokumentären.

I klassisk Nat Geo-stil har filmteamet arbetat med upptäcktsresande sedan expeditionen började, och du kommer att kunna se och streama den senare i år.

Dokumentären är en del av företagets Explorer-serie, och produceras av Little Dot Studios i samarbete med ABC News, och kommer att regisseras av Natalie Hewit, regissören bakom Antarctica: Ice Station Rescue och Greta Thunberg: A Year To Change The World .

Själva expeditionen - organiserad av Falklands Maritime Heritage Trust - gav sig ut från Kapstaden den 5 februari i år. Syftet var att hitta det länge förlorade skeppet som var fångat i is och sedan sjönk 1915 när Shackleton och hans team gick på upptäcktsfärd i Antarktis.

Den har nu upptäckts - i otroligt skick med tanke på dess ålder - och vi kommer att få se upptäcktsfärden senare i år.

Med National Geographic som en stor del av Disney Plus-erbjudandet är det ingen överraskning att dokumentären kommer att finnas tillgänglig för streaming på den populära Disney Plus-tjänsten.

Den kommer även att finnas att se på National Geographics egna tv-kanaler. Så om du har tillgång till dem via ditt Sky- eller kabelabonnemang kan du se det där också.

Förutom en dokumentär kommer National Geographic också att producera tidningsartiklar och intervjupodcaster, plus massor av social bevakning på sina TikTok- och Instagram-konton.

Det finns ännu inget exakt datum för när den kommer att vara tillgänglig att se. I pressmeddelandet står det dock att den kommer att finnas att se från "Hösten 2022". Det placerar det någonstans mellan slutet av september och december någon gång. Det betyder egentligen inte så mycket tid att vänta alls tills du kan få action bakom kulisserna från en av de mest kända skeppsbrottsfyndigheterna genom tiderna.

Skriva av Cam Bunton.