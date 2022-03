Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Disney har bekräftat att de lanserar en billigare, annonsstödd nivå för sin Disney+-tjänst - först i USA, sedan internationellt.

Den nya prisplanen kommer att vara tillgänglig för medlemmar Stateside från "sent 2022" och på andra håll under 2023.

"Att utöka tillgången till Disney+ till en bredare publik till ett lägre pris är en vinst för alla - konsumenter, annonsörer och våra historieberättare", säger ordföranden för DISney Media and Entertainment, Kareem Daniel.

"Fler konsumenter kommer att kunna få tillgång till vårt fantastiska innehåll. Annonsörer kommer att kunna nå en bredare publik, och våra berättare kommer att kunna dela sitt otroliga arbete med fler fans och familjer."

Det kommer att följa i fotspåren av rivaliserande streamingtjänster, som Peacock och Paramount+ , genom att erbjuda ett alternativ till ett fullständigt abonnemang.

Det är vettigt. När världen kommer ur låsningar och restriktioner och lär sig leva med Covid, saktar abonnenttillväxten ner för många videostreamingtjänster. Disney ser helt klart den billigare nivån som ett sätt att återuppliva intresset för dem som hittills har avstått från rösterna. Eller för att locka tillbaka tidigare medlemmar.

Även om nya prisuppgifter "kommer att tillkännages vid ett senare tillfälle" kostar Disney+ för närvarande 7,99 USD per månad för att prenumerera i USA (eller 79,99 USD för ett år) och andra tjänster, som Discovery+ och Paramount+, tar ut cirka 4,99 USD för liknande annonser. stödda medlemskap.

Disney själv erbjuder till och med redan en annonsstödd plan för sin Hulu-tjänst i USA. Det kostar $6,99 per månad med reklam inkluderad. Den vanliga annonsfria månadsavgiften är dock nästan dubbelt så hög, 12,99 USD per månad, så om den inte planerar att höja det vanliga Disney+-priset avsevärt under det kommande året, kommer alla annonsstödda nivåer sannolikt att vara billigare än på Hulu.

Skriva av Rik Henderson.