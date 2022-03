Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Fans som beklagar borttagningen av Marvels flera live action-TV-serier från Netflix kommer att bli glada över att få veta att de alla kommer till Disney+ i USA, Storbritannien, Kanada, Irland, Australien och Nya Zeeland onsdagen den 16 mars.

Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist och The Defenders kommer att gå med Agents of SHIELD på streamingtjänsten och äntligen samla allaMarvels live action-anpassningar under samma banderoll.

De kommer att finnas tillgängliga i Marvel -sektionen av Disney+ även om var och en är vuxen ("18+" i fallet med The Punisher). Föräldrar uppmanas därför att se till att föräldrakontroller är korrekt inställda för att förhindra att yngre tittare råkar träffa dem.

Profiler kan PIN-skyddas och åtkomstbegränsningar för vuxet innehåll kan ställas in.

Förutom den befintliga serien har det under det senaste året eller så förekommit rykten om att Disney kan vara ute efter att återuppliva Jessica Jones, medan Charlie Cox kan vara på väg att återvända som Matt Murdock/Daredevil också, om än i spekulerade framträdanden i andra filmer eller visar.

Låt oss hoppas att tillägget av de klassiska Netflix-serierna är ett tecken på att båda dessa är sanna. Det ser redan mycket positivt ut för MCU-fans 2022, med Moon Knight som också kommer att börja på Disney+ den 30 mars.

Skriva av Rik Henderson.