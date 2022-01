Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Disney har varit nyfiken på vilken Marvel Studios-produktion som är nästa upp till sin streamingtjänst, men om vi fick gissa så är det Moon Knight.

Studion avslöjade under Disney+ Day i slutet av förra året att den arbetar på en Moon Knight-serie, vars första trailer landar den 17 januari 2022. Nu hävdar rapporter att Moon Knights släppdatum är nära förestående, med framstående läckare som tyder på att den kommer att avslöjas tillsammans med den officiella trailern.

Hur som helst, här är allt du behöver veta om Marvel Cinematic Universe Phase Four- projektet.

TV-serien med sex avsnitt kommer att berätta historien om hyrvapen Marc Spector.

Räddad av egyptiska gudar när han lämnades för död i öknen, tar Spector på sig Moon Knights mantel. Han har dissociativ identitetsstörning och är generellt lite galen. Under seriernas gång förändras Spectors identitet en hel del, liksom hans bakgrundshistoria. Till exempel, i vissa versioner, har han superkrafter och fungerar som månguden Khonshu. Men i andra iterationer är han mer av en dödlig.

Vi vet att Oscar Isaac är tänkt att spela som Marc Spector/Moon Knight, tack vare en första titt på showen som debuterade under Disney+ Day.

Förutom Oscar Isaac rundas rollbesättningen av Ethan Hawke som en okänd skurkroll. May Calamawy har också fått roll i serien. Jeremy Slater, som arbetade på Josh Tranks olyckliga omstart av Fantastic Four och anpassade superhjältedrama The Umbrella Academy för Netflix, leder författarteamet på Moon Knight. Det har också rapporterats att Mohamed Diab kommer att fungera som regissör för det kommande projektet.

Ett officiellt releasedatum har ännu inte meddelats, men de senaste läckorna och rapporterna pekar på den 30 mars 2022.

Disney har redan avslöjat att tv-serien kommer att ha premiär på Disney+ .

Hittills har Disney bara släppt en teaser-trailer för den första officiella trailern - som är planerad att ha global premiär under NFL Super Wild Card-matchen (strömmar på Hulu/ESPN/ABC) klockan 20:15 ET den 17 januari 2022. Det är 1 15:00 den 18 januari i Storbritannien. Så du behöver inte vänta länge.

Det finns över två dussin Marvel Studios-filmer och serier att titta på. Det är svårt att säga om någon av dessa kommer att vara avgörande för den nya showen. Pocket-lint har samlat hela Marvel Cinematic Universe och det bästa sättet att se det här . Vi föreslår att du åtminstone tittar på de nya Disney+-programmen eller allt efter Avengers: Endgame, eftersom den filmen avslutar fas tre och vi är nu väl inne i fas fyra med Moon Knight.

Skriva av Maggie Tillman.