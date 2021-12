Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det har gått en månad sedan Eternals hade premiär på bio. Tyvärr har det fönstret stängt. Men om du missade chansen att se det senaste Marvel-eposet på biograferna, oroa dig inte. Dess "PVOD" (premiumvideo on demand) släpps på Disney+ är bara några veckor bort.

Var man kan streama digitalt: Disney+

Marvels Eternals kommer till Disney+ den 12 januari 2022, enligt det officiella Eternals Twitter-kontot . Det kommer att vara tillgängligt att streama i USA, Storbritannien och överallt annars finns Disneys videoprenumerationstjänst tillgänglig.

Eternals hade första premiär på amerikanska biografer den 5 november 2021. Den tjänade 157 miljoner dollar på hemmaplan och 228 miljoner dollar internationellt, för totalt 385 miljoner dollar över hela världen. Det är en solid öppning under den post-pandemiska eran. Som referens tjänade andra nya Marvel-filmer, som Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings och Venom: Let There Be Carnage, $432 miljoner respektive $483,4 miljoner över hela världen.

Eternals visar den tidigaste glimten hittills på Marvel Cinematic Universes tidslinje. The Eternals själva skapades av en himmelsk för att skydda människor från onda varelser kända som avvikare. Filmen introducerar denna komplexa ras av varelser - som var och en antingen delar liknande förmågor eller har en förmåga som är specifik för dem, oavsett om det är superhastighet eller genialisk intellekt, vilket gör dem till de mäktigaste personerna i MCU.

Huvuddelen av filmen utspelar sig i nära nutid. Eller, närmare bestämt, ungefär åtta månader efter att Avengers återvände alla som hade blivit snappade. Så runt Spider-Man: Far From Home i MCU:s version av 2024.

Filmen är regisserad av Chloe Zhao, som vann en Oscar för Nomadland, och med bland andra Angelina Jolie, Selma Hayek och Richard Madden. Det finns 10 Eternals, aka superkraftiga varelser, i filmen som i hemlighet har skyddat mänskligheten i tusentals år. Här är en sammanfattning av alla Eternals som visas, plus en människa som engagerar sig med dem:

Sersi (Gemma Chan): Sersi har makten att manipulera icke-kännande materia. Hon arbetar på Natural History Museum i London.

Sersi har makten att manipulera icke-kännande materia. Hon arbetar på Natural History Museum i London. Ikaris (Richard Madden): Ikaris är en av de mäktigaste medlemmarna av Eternals. Han kan flyga och skjuta strålar ur ögonen.

Ikaris är en av de mäktigaste medlemmarna av Eternals. Han kan flyga och skjuta strålar ur ögonen. Ajak (Salma Hayek): Ajak är ledaren för de eviga. Hon har kraften att hela, såväl som förmågan att tala direkt med de himmelska.

Ajak är ledaren för de eviga. Hon har kraften att hela, såväl som förmågan att tala direkt med de himmelska. Thena (Angelina Jolie): Thena är krigets gudinna, med förmågan att manifestera olika vapen.

Thena är krigets gudinna, med förmågan att manifestera olika vapen. Phastos (Brian Tyree Henry): Phastos är uppfinnaren i The Eternals, som kan sätta ihop vad som helst av vilken typ av teknik som helst.

Phastos är uppfinnaren i The Eternals, som kan sätta ihop vad som helst av vilken typ av teknik som helst. Kingo (Kumail Nanjiani): Kingo är en krigare som kan manipulera energi med sina händer. Han är också en Bollywood-stjärna.

Kingo är en krigare som kan manipulera energi med sina händer. Han är också en Bollywood-stjärna. Druig (Barry Keoghan): Druig har förmågan att manipulera andra människors tankar och är en långvarig rival till Ikaris.

Druig har förmågan att manipulera andra människors tankar och är en långvarig rival till Ikaris. Makkari (Lauren Ridloff): Makkari har superhastighet, som DC:s Flash eller Marvels Quicksilver, och är MCU:s första döva superhjälte.

Makkari har superhastighet, som DC:s Flash eller Marvels Quicksilver, och är MCU:s första döva superhjälte. Gilgamesh (Don Lee): Lee (vars koreanska namn är Ma Dong-seok) använder nävarna för att slåss. Han är gruppens starkaste krigare.

Lee (vars koreanska namn är Ma Dong-seok) använder nävarna för att slåss. Han är gruppens starkaste krigare. Sprite (Lia McHugh): Sprite ser ut som ett barn och använder illusioner för att förvirra sina fiender och allierade, ungefär som tricksterguden Loki.

Sprite ser ut som ett barn och använder illusioner för att förvirra sina fiender och allierade, ungefär som tricksterguden Loki. Dane Whitman (Kit Harrington): Whitman är en människa som arbetar på Natural History Museum i London tillsammans med Sersi.

Här är ett urval av officiella Eternals-trailers och utseende på YouTube:

Marvel Studios Eternals | Sista trailern

Marvel Studios Eternals | Officiell teaser

"Visionär" Featurette | Marvel Studios Eternals

"Introducing The Eternals" Featurette | Marvel Studios Eternals

"I början" Featurette | Marvel Studios Eternals

