Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Trots nästa fas av Marvel-filmer som nu är på gång kommer Tom Holland inte att hänga upp sin Spidey-kostym inom kort.

Spider-Man: No Way Home är tänkt att fungera som en final till den aktuella trilogin av Marvel Cinematic Universe Spider-Man-filmer, men Hollands version av webbslinger har inte skrivit på än. Sony-producenten Amy Pascal bekräftade för Fandango att han kommer att återvända för en ny trilogi av Spider-Man-filmer som utspelar sig i MCU.

"Det här är inte den sista filmen som vi kommer att göra med Marvel - [detta är inte] den sista Spider-Man-filmen", sa Pascal. "Vi förbereder oss för att göra nästa Spider-Man-film med Tom Holland och Marvel. Vi tänker på det här som tre filmer, och nu ska vi gå vidare till de nästa tre".

Pascal tillade: "Detta är inte den sista av våra MCU-filmer ... Marvel och Sony kommer att fortsätta tillsammans som partners".

Till skillnad från de flesta andra Marvel-superhjältar ägs rättigheterna till Spider-Man, såväl som hans skurkar, av Sony. Men ett avtal från 2015 mellan Sony och Marvel Studios har tillåtit karaktären att integreras i MCU. Det har dock funnits några konstigheter med affären, som att Homecoming och Far From Home båda inte är tillgängliga på Disney+ tillsammans med andra MCU-filmer.

Ändå är det en spännande tid för fansen att veta att Sony och Marvel planerar att fortsätta göra filmer tillsammans och att Holland kommer tillbaka.

För att se var No Way Home passar in i Spider-Mans tidslinje, se vår guide: