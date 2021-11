Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Disney+ Day är nästan över oss, och Disney får fansen att pumpa med en veckolång serie kampanjer.

Bland erbjudandena: En enorm rabatt till Disney+.

Från och med måndagen den 8 november 2021 och fram till den 14 november 2021 kan du få en prenumeration på Disney+ för $1,99/£1,99 . Det tidsbegränsade erbjudandet är tillgängligt för både nya och kvalificerade återkommande prenumeranter. Även om det bara fungerar i en månad, är det tillgängligt i USA, Storbritannien och flera andra länder.

Som referens kostar ett abonnemang på Disney+ vanligtvis $7,99 för en månad i USA. Så det är en besparing på 75 procent. Inte illa, eller hur?

För att se om du kvalificerar dig, gå till Disney+s nya nav på disneyplus.com/disneyplusday . Där kan du registrera dig och få information om andra Disney+ Day-evenemang, erbjudanden och premiärer för nytt innehåll. Till exempel är Shang-Chi och The Legend of the Ten Ring s inställd på premiär, liksom Home Sweet Home Alone omstart.

Så se till att markera era kalendrar. Disney+ Day äger rum den 12 november 2021. Det är tänkt att fira tvåårsdagen av när Disneys streamingtjänst lanserades. För mer om Disney+ och vad du kan se på streamingtjänsten, se Pocket-lints guide här.