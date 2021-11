Vad är IMAX Enhanced och vilka Disney+-filmer stöder det?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Disney har annonserat ett "IMAX Enhanced"-läge för Disney+ .

I grund och botten lanserar det ett utökat IMAX-bildförhållande för en utvald uppsättning filmer. IMAX och DTS arbetade med Disney för att föra den nya upplevelsen till Disney+ streamingplattform. Faktum är att det är den första streamingtjänsten som har tillgång till IMAX Enhanced, från och med 13 filmer. Men det kommer någon annanstans också.

. @Marvel- fans, samla dig! På fredag kan du återinträda Marvel Cinematic Universe med IMAXs utökade bildförhållande. IMAX Enhanced kommer till @DisneyPlus ! #IMAXonDisneyPlus #DisneyPlusDay pic.twitter.com/vYofdIE0UM — IMAX (@IMAX) 8 november 2021

Nåväl, låt oss börja med IMAX först. Det är ett välkänt underhållningsmärke som försöker skapa en förstklassig filmupplevelse genom att utlova en viss kvalitetsnivå från ett patentskyddat system med högupplösta kameror, film, projektorer och storbildsbiografer. IMAX använder traditionellt ett 1.43:1-format.

När det gäller IMAX Enhanced, som lanseras på Disney+ den 12 november 2021, är det ett nytt varumärke för att få IMAX-upplevelsen i ditt eget hem.

IMAX Enhanced använder ett nytt IMAX Expanded bildförhållande på 1,90:1, vilket är närmare 16:9-förhållandet för TV:n i ditt vardagsrum. Tanken är att med IMAX Enhanced kan du se en film eftersom regissören och filmfotografen ursprungligen tänkte presentera den för publiken på IMAX-teatrar.

Marvel-filmer presenteras till exempel vanligtvis i bredare, letterbox-format. Men några av dem har 1.90:1-sekvenser som har tagits med IMAX-certifierade kameror för en större bild på IMAX-teatrar. Black Widow har 22 minuters IMAX Expanded Aspect Ratio-film.

Vissa Marvel-filmer, som Avengers: Infinity War och Avengers: Endgame, spelades till och med helt in i formatet IMAX Expanded Aspect Ratio.

Dessa olika filmer och sekvenser kommer nu att fylla upp mer av din TV-hemskärm när de streamas genom Disney+s IMAX Enhanced-läge. Resultatet? Mindre svarta staplar. Den nya upplevelsen kommer till och med att innehålla "immersive IMAX-signaturljud från DTS" - men inte vid lanseringen. Det kommer i framtiden.

IMAX Enhanced-innehåll rullas ut till Disney+ och andra streamingplattformar samt Ultra HD Blu-ray-skivor i USA, Europa, Kina och Japan.

Från och med den 12 november 2021 kan alla Disney+-prenumeranter över hela världen uppleva IMAX Enhanced över 13 Marvel-titlar som har IMAXs utökade bildförhållande. Allt du behöver göra är att hitta filmen på Disney+ och sedan trycka på play.

. @IMAX Enhanced kommer till #DisneyPlus på #DisneyPlusDay betyder:



en mer uppslukande tittarupplevelse hemma

en större känsla av skala

ett nytt sätt att uppleva dina MCU-favoriter

#IMAXonDisneyPlus — Disney+ (@disneyplus) 8 november 2021

Listan över Disney+-filmer som stöder IMAX Enhanced är följande:

Ant-Man och getingen

Avengers: Endgame

Avengers: Infinity War

Svart panter

Svart änka

Captain America: Civil War

Kapten Marvel

Doktor Strange

Galaxens väktare

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Iron Man

Shang-Chi och Legenden om de tio ringarna

Thor: Ragnarök

Notera: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings gör också sin debut på Disney+ Day, som är samma dag som IMAX Enhanced släpps.

squirrel_widget_187869

Disney+ är den första lanseringspartnern i USA. Men IMAX sa att den nya upplevelsen kommer till fler streamingalternativ, globalt:

Sony Bravia Core i USA, Kanada, Europa, Latinamerika och Asien

Rakuten TV i Europa

Tencent och iQiyi i Kina

Tsutaya i Japan.

Förutom 13 Marvel-filmer utökas IMAX Enhanced-kollektionen till att omfatta Sony Pictures Entertainments Spider-Man: Far From Home, Jumanji: The Next Level, Bad Boys For Life; samt Paramount Pictures Terminator: Dark Fate, Transformers: The Last Knight, Top Gun och mer.

Du kan se hela listan över IMAX Enhanced-innehåll här.

IMAX Enhanced-certifierade enheter finns för närvarande tillgängliga i USA, Europa, Kina och Japan, och fler lanseras över hela världen.

Även om du inte behöver en IMAX Enhanced-certifierad enhet för att få åtkomst till IMAX Enhanced-kontext, sa IMAX att det har identifierat en undergrupp av TV-apparater, projektorer, högtalare och AV-mottagare som alla "möter strikta prestandastandarder för visningsläge, upplösning, färg, ljusstyrka , kontrast och ljudtrohet". Det betyder att du, idealiskt sett, med någon av dessa certifierade enheter kommer att vara helt optimerad och förberedd för att få ut det mesta av IMAXs bild- och ljudteknik.

Du kan se hela listan över IMAX Enhanced-certifierade enheter här.

Kolla in I MAX Enhanced FAQ-sidan för mer information