(Pocket-lint) - Disney har meddelat ett släppdatum för The Book of Boba Fett, en ny Star Wars -show som handlar om den legendariska premiejägaren. Den kommer att ha premiär på Disney+ streamingtjänsten den 29 december 2021.

En post-credits-scen under säsong två-finalen i The Mandalorian avslöjade faktiskt i december förra året att en Boba Fett-spinoff-serie var på gång. Vid den tiden sa Disney att showen skulle ha premiär i december 2021. Nu ger den ett officiellt datum. Liksom The Mandalorian kommer The Book of Boba Fett att vara gratis att titta på - förutom kostnaden för att prenumerera på Disney+ själv. (För mer information om hur mycket tjänsten kostar, se Pocket-lints Disney+ guide. )

Disney beskriver The Book of Boba Fett som ett "spännande" äventyr - ett där Boba Fett och legosoldaten Fennec Shand navigerar "Galaxys underworld" och "återvänder till sanden i Tatooine för att göra anspråk på territoriet som en gång styrdes av Jabba the Hutt och hans brottssyndikat ".

Annat än det är lite annat känt. Disney har fortfarande inte släppt en trailer, men det kommer sannolikt snart sedan ett premiärdatum har meddelats.

Tänk på att flera andra Star Wars-program kommer ner för Disney+, inklusive en serie helt fokuserad på Obi-Wan Kenobi.