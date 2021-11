Det är Disney+ Day idag med Shang-Chi-debut och mycket mer

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Walt Disney Company är värd för sitt första firande av Disney+ idag, fredagen den 12 november 2021. Kallas Disney+ Day och firandet inkluderar debuten av nytt innehållssläpp och smygtittar.

Alla Disney+-prenumeranter kan få tillgång till en hel mängd nya filmer och TV-serier, inklusive streamingpremiären av Marvel-filmen, Shang-Chi och The Legend of The Ten Rings.

Jungle Cruise med Dwayne "The Rock" Johnson i huvudrollen och omstarten/uppföljaren till Home Alone - Home Sweet Home Alone - är båda nu också tillgängliga på plattformen.

Nya one-shots och TV-serier har också debuterat, inklusive Olaf Presents - ett nytt urval av shorts med den älskvärda snögubben från Frozen. Medan säsong 2 av The World Enligt Jeff Goldblum har lagts till, liksom Michael Keaton-stjärnan Dopesick.

Det kommer att finnas en mängd smygtittar och tillkännagivanden under hela fanfirandets dag, med nya trailers, första blickar, senaste nyheterna, exklusiva klipp och mer som dyker upp på sociala kanaler.

Också som en del av Disney+ Day har tjänsten utökat sin räckvidd till Sydkorea, Taiwan och Hong Kong.

"Denna dag av uppskattning ger liv till vårt uppdrag att underhålla, informera och inspirera fans och familjer runt om i världen genom kraften av enastående historieberättande, och kommer att bli ett årligt tältstångsevenemang som kommer att förstärkas över hela våra globala verksamheter", säger Disneys vd. Bob Chapek

Ett Disney+-abonnemang kostar £7,99 / $7,99 / €8,99 per månad eller £79,90 / $79,99 / €89,90 per år.

