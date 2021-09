Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Walt Disney Company kommer att vara värd för sitt första firande av Disney+ i november, med en speciell Disney+ -dag för att debutera nya innehållsreleaser och smygtittar.

Det kommer att äga rum fredagen den 12 november 2021 och alla Disney+ -abonnenter belönas för sitt fortsatta stöd.

De stora innehållsfallet inkluderar streamingpremiären för Marvel-filmen, Shang-Chi och The Legend of The Ten Rings. Jungle Cruise med Dwayne "The Rock" Johnson i huvudrollen kommer att göras tillgänglig för alla prenumeranter. Och omstarten/uppföljaren till Home Alone, Home Sweet Home Alone, kommer att dyka upp på plattformen för att bygga upp till semesterperioden.

Nya one -shots och tv -serier kommer också att debutera den dagen, inklusive Olaf Presents - ett nytt urval av shorts med den älskvärda snögubben från Frozen. Säsong 2 av världen Enligt Jeff Goldblum kommer också att starta, liksom Michael Keaton-stjärnan Dopesick.

Det kommer att finnas en mängd smygtittar och tillkännagivanden under fanfirandet, med nya släpvagnar, första blickar, senaste nyheter, exklusiva klipp och mer.

Även på Disney+ Day kommer tjänsten att utöka sin räckvidd till Sydkorea, Taiwan och Hong Kong.

"Inledande Disney+ Day kommer att bli en storskalig fest för våra abonnenter i hela företaget", säger Disneys VD, Bob Chapek

"Denna uppskattningsdag väcker liv i vårt uppdrag att underhålla, informera och inspirera fans och familjer runt om i världen genom kraften i oöverträffat berättande och kommer att bli en årlig tältstångsevenemang som ska förstärkas i våra globala företag."

Ett Disney+ -abonnemang kostar £ 7,99 / $ 7,99 / € 8,99 per månad eller £ 79,90 / $ 79,99 / € 89,90 per år.

