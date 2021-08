Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Efter läckaget av den första Spider-Man: No Way Home- trailern under helgen har Sony skjutit ut den officiella videon till YouTube.

Tänk på att detta är Marvels tredje Spider-Man-film. Det ser tillbaka på stjärnorna i de två föregående filmerna, inklusive Tom Holland och Zendaya som Peter Parker respektive Mary Jane. Det är en av de mest efterlängtade filmerna under åren, med flera rykten på nätet som spekulerar om vem som kan vara med i storbudgetproduktionen, till exempel tidigare Spider-Man-skådespelare Toby Maguire och Andrew Garfield.

Även om trailern inte visar någon av de två tidigare Spideys, gör den inte besviken. Det tar plats där 2019 års Spider -Man: Far From Home slutade - med Peter Parkers identitet avslöjad för världen. Detta leder till att Parker bryter verkligheten med hjälp av Benedict Cumberbatchs Doctor Strange. Det verkar som att galenskapen i multiversum, som showen Loki dove in i, kommer att spela en stor roll i denna nästa Marvel -del.

Släpvagnen retar också återkomsten av Alfred Molinas doktor Otto Octavius från 2004 års Spider-Man 2. Vi ser till och med en grön bomb rulla in i en separat ram, möjligen antyda att Willem Dafoes Green Goblin kommer tillbaka från den första Spider-Man-filmen 2002 ... fan, det låter som att han också skrattar när bomben rullar.

Filmens handling kommer säkert att göra jämförelser med 2019: s animerade hit, Into the Spiderverse. Men serietidningsfans kan också inse att No Way Home formar sig för att potentiellt se bildandet av de olyckliga sexorna, en grupp skurkar som alla av en eller annan anledning hatar Spider-Man.

Vad hände nyss? Se den officiella teaser -trailern för #SpiderManNoWayHome , exklusivt på biografer den 17 december. Pic.twitter.com/gitbLCniOd -Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) 24 augusti 2021

Alla eldade av att titta på trailern och sugen på lite web-slinging action? Spider-Man: No Way Home kommer att komma på bio den 17 december 2021, så kolla in vår Spider-Man-klockorder här för att se var den kommer att hamna i tidslinjen.

Vi har också en MCU -klockorder här. Slutligen, kolla in vår kommande Marvel -filmguide för att se vad som kommer i Marvel Cinematic Universe.

