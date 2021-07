Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Marvel avslöjade nyligen när det efterlängtade Hawkeye-tv-programmet kommer att debutera på Disney+ streamingtjänsten.

Den 24 november 2021 blir det den femte Disney+ -serien som utökar Marvel Cinematic Universe. Vid sidan av detta meddelande om utgivningsdatum delade Disney den första officiella bilden från serien. Den har Jeremy Reners Clint Barton som står framför Hailee Steinfelds Kate Bishop, aka den nya Hawkeye.

Renner debuterade som Barton, eller Hawkeye, i 2011 års Thor. Sedan dess har Hawkeye medverkat i fem MCU -filmer. Karaktären har en vana att vara kritiskt viktig för handlingen i många Avengers -filmer. Hailee Steinfeld debuterar dock först nu via den nya serien på Disney+. I serierna räddas karaktären av Hawkeye som ung flicka, och hon börjar träna för att efterlikna den berömda bågskytten och hans färdigheter.

Eftersom Hawkeye är nästa live-action Marvel-tv-serie som debuterar på Disney+, tyckte vi att det var en bra tid att fastna för den titulära superhjälten. Men i stället för att titta på mer än två dussin filmer och flera program, kanske du överväger att använda vår lista över filmer och program som sannolikt kommer att vara viktigast för Hawkeye.

OBS: Gå till botten för en punktversion av den här guiden för att hoppa över alla spoilers.

Låt oss börja med filmen som ser Hawkeye gå in i MCU. Det fungerar naturligtvis också som en introduktion för Thor, Loki och hela Asgard, så förvänta dig inte ett ton Hawkeye under hela filmen. Men du kommer att se hans tidiga början, som när han arbetar för Shield och vaktar Thors hammare, Mjolnir.

Detta är den första filmen där Hawkeye börjar stjäla scener från tungviktshjältarna.

Vi ser en något mer formidabel sida av karaktären först när han lades under kontroll av Loki och nästan skjuter ner Helicarrier med pil och båge. Kameran som följer hans pilar ger några av de svalare bilderna under striden om New York. Viktigast av allt, för den framtida Hawkeye -serien, avslöjar The Avengers den speciella kopplingen mellan Reners Clint Barton och Scarlett Johannssons Natasha Romanov.

Age of Ultron ger tittarna massor av bakgrundshistoria för Renners Clint Barton. När han inte är ute efter att hämnas lever han ett ganska normalt liv hemma, komplett med en fru och tre barn. Hawkeye har också en enorm roll för att hjälpa Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) att bli en Avenger. Det finns också mycket lättsam humor, till exempel när Hawkeye gör narr av sig själv för att han använde pilbåge i slagsmål mot supert intelligenta robotar.

I Captain America: Civil War bryter Avengers upp och tar parti. Detta ställer Black Widow och Hawkeye en stund mot varandra när de tar motsatta sidor. Natasha går med Iron Man och Barton, som kommer från pensionen, ställer upp med Captain America. Så småningom slutar de båda med att hjälpa Cap, vilket leder till att Barton sitter fängslad i ett superhjältefängelse som kallas The Raft. Men han är utbruten i slutet av filmen.

Hawkeye saknade, överraskande nog, 2017 års Avengers: Infinity War. Men öppningsscenen för Endgame avslöjar en Hawkeye -familjegrill. Tyvärr är det bortskämd av Thanos snap och lämnar Barton helt ensam. Barton tillbringar sedan den femåriga klyftan i filmen som en mordisk vaktmästare för att döda alla som han anser vara ovärdiga att ha överlevt ögonblicket. Natasha drar honom tillbaka från hans dödsresa, i hopp om att få tillbaka sin familj.

Paret går till Vormir tillsammans för att hämta Soul Stone. Det är säkert att anta att händelserna som hände på Vormir kommer att binda direkt till den nya tv -serien.

Även om Hawkeye inte fanns med i The Falcon och The Winter Soldier, visar den debut av en annan karaktär, Julia Louis-Dreyfus Contessa Valentina Allegra de Fontaine, som vi kanske ser mer av den nya Hawkeye-serien. Det beror på att hon pratar om Hawkeye i slutkreditscenen i vår nästa film.

Black Widow fungerar som en svansång för Scarlett Johanssons Natasha Romanov.

Även om filmen faktiskt inte innehåller Renners Hawkeye, är den fylld med referenser till hans och Natasas förflutna i Budapest. Slutkreditscenen är dock den viktigaste kopplingen till den nya Hawkeye-serien, eftersom den visar Louis-Dreyfus Allegra De Fontaine närma sig Natasas syster, Yolanda (Florence Pugh), med ett erbjudande att ta ner mannen "ansvarig" för hennes systers död. Hon visar sedan Yolanda en bild av Hawkeye.

Denna rekommendation kan komma som en liten överraskning för vissa, men MCU kommer sannolikt att lägga till några av karaktärerna från Netflix Marvel -program till framtida MCU -projekt - inklusive Charlie Coxs Daredevil, Jon Berenthals Punisher och Krysten Ritters Jessica Jones. Ingen av dem förväntas vara i Hawkeye, specifikt, men rykten pekar på att skurken i Netflix Daredevil, Vincent DOnofrios Wilson Fisk, kommer att framträda.

Det är värt att kolla in serien för säkerhets skull, eftersom DOnofrios Fisk kan vara en av de mer brutala skurkarna som någonsin dykt upp i MCU.

Detta är samma guide som ovan, bara punktlista i listform och fri från spoilers:

Thor (2011 - film)

The Avengers (2012 - film)

Avengers: Age of Ultron (2015 - film)

Captain America: Civil War (2016 - film)

Avengers: Endgame (2019 - film)

Falken och vintersoldaten (2021 - TV -program på Disney+)

Black Widow (2021 - film)

Daredevil (2015 till 2018 - TV -program)

