Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - En av Marvels nästa stora TV-program, en Hawkeye spinoff, har fått ett släppdatum för Disney + .

Hawkeye debuterar på streamingtjänsten den 24 november 2021. Vid sidan av meddelandet om släppdatum delade Disney den första officiella bilden från showen. Det har Jeremy Reners Clint Barton som står framför och kanske pratar med Hailee Steinfelds Kate Bishop, aka den nya Hawkeye.

Marvels live-action Hawkeye-serie kommer att följa WandaVision, The Falcon and the Winter Solide r och Loki - tre andra TV-serier som alla hade premiär 2021 och är en fortsättning på Marvel Cinematic Universe . Hawkeye kommer sannolikt att knyta sig till filmen Black Widow också, som retad i en efterkreditskärm .

Om du behöver mer Marvel-innehåll nu och vintertid, en animerad Vad om ...? showen har premiär på Disney + i augusti. Den berättar alternativa versioner av Marvel-berättelser, till exempel: Vad händer om Peggy Carter fick superlödningsserumet istället för Steve Rogers? Dessutom har Marvel teaterfilmer som kommer ner gädda, som Shang-Chi och Legend of the Ten Rings den 3 september 2021, Eternals den 5 november 2021 och Spider-Man: No Way Home den 17 december 2021.

För mer kommande Marvel-program och filmer, se vår guide.

