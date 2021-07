Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - ESPN + höjde senast sina priser i december, och nu höjer Disney tjänstens priser igen mindre än åtta månader senare.

Från och med den 13 augusti 2021 kostar ett årligt abonnemang 69,99 dollar per år, en ökning med 10 dollar från 59,99 dollar tidigare. Priset på en månadsplan förändras samtidigt. Det kommer att kosta $ 6,99 per månad, en ökning med $ 1 från $ 5,99 från förra året. Priserna för befintliga abonnenter kommer att öka den första räkningen den 13 augusti eller senare. Du kan naturligtvis avbryta när som helst. Men om du väljer en årlig prenumeration på ESPN +, snarare än den månatliga, kommer du att spara cirka $ 13 under året.

Tänk på att ESPN + ägs av Disney. Övervakad av företagets BAMTech-enhet, som ligger bakom andra populära videoappar från sådana som HBO, WWE och andra, är ESPN + Disneys direkt-till-konsument-prenumerationsvideotjänst för alla dina MLB- och NHL-sportfans.

Du kan lära dig allt om ESPN + och Disney + i våra guider nedan:

I mars fick Hulu-användare också möjlighet att sömlöst få tillgång till ESPN + -innehåll mot en månadsavgift. De kan titta på ESPN + live sportevenemang, shower, original och dokumentärer direkt via Hulu-appen. Även om detta tillägg är skilt från Disney-paketet kommer abonnenterna på Disney-paketet automatiskt att ha ESPN + -innehåll integrerat i sin Hulu-upplevelse. Dessutom kan Hulu-abonnenter köpa ESPN + pay-per-view-evenemang på Hulu.

Priset på Disney-paketet, som inkluderar ESPN +, Disney + och Hulu, ökar inte som en del av ESPN + senaste prisökning. Det paketet fortsätter att kosta $ 13,99 per månad.