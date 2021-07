Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Marvels nästa Disney + TV-serie fick precis ett officiellt släppdatum.

Med WandaVision och The Falcon and The Winter Soldier nu färdiga och Loki snart slut, undrar du förmodligen: Vad är nästa för Marvel Cinematic Universe - särskilt på Disney + ? Det finns goda nyheter. Disney har meddelat en ny TV-serie som heter What If ...? släpps på sin streamingplattform den 11 augusti 2021. Det blir den fjärde MCU-serien som debuterar på Disney +, men den blir den första animerade. Den är baserad på serier med samma namn.

Varje avsnitt fokuserar på en annan fråga och avslöjar en alternativ version av MCU. Vi vet att två avsnitt kommer att fråga: Vad händer om Peggy Carter fick supersoldatserumet istället för Steve Rogers, och vad händer om Yondu kidnappade TChalla istället för Peter Quill? Jeffrey Wright berättar som Uatu, aka Watcher.

Den första säsongen kommer att ha 10 avsnitt, med nya avsnitt som premiär varje onsdag. Marvel President Kevin Feige avslöjade till och med i en intervju med Buzzfeed att hans företag redan arbetar med en andra säsong i 10 avsnitt. Tidpunkten för den nya serien är vettig för Disney +, eftersom den kommer att fylla klyftan mellan den första omgången av MCU TV-program (med Loki som avslutas den 14 juli 2021) och premiären av Hawkeye och Ms. Marvel någon gång i höst.

Tillsammans med släppdatumet i augusti presenterade Marvel en ny trailer för sin Vad om ...? animerade TV-serier.

Medan showen tar tillbaka två dussin skådespelare från de viktigaste MCU-filmerna till röstanimerade versioner av deras karaktärer, avslöjar den senaste trailern att det finns en ny röst för Tony Stark. Med andra ord kommer inte Robert Downey Jr att uttrycka sin karaktär från filmerna. Trailern visar också en alternativ ursprungshistoria för Tony när han möter skurken från Black Panther, Erik Killmonger, som uttrycks av den ursprungliga skådespelaren Michael B Jordan. Kolla in den nya trailern ovan.

