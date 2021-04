Captain America 4: Släppdatum, rollspel, trailers och rykten

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Captain America kommer tillbaka till storskärmen.

Efter avslutningen av Disney +: s The Falcon and The Winter Soldier rapporterades det att Marvel arbetar med en ny solo-Captain America-film. Tentativt kallad Captain America 4, det förväntas fortsätta där TV-serien slutade, med Anthony Mackies Sam Wilson som den nya Captain America.

Naturligtvis lämnade den showen många obesvarade frågor, som kan vara avgörande för handlingen i en ny film. Det finns också en annan skådespelare som har ryktats att återge sitt gamla jobb som Steve Rogers för några framtida Marvel-filmer: Chris Evans. Här är allt vi vet om Marvels fjärde Captain America-film.

OBS: DET KAN SPOILER NEDAN.

Den stora frågan som de flesta troligen hade när de hörde en Captain America 4-film var på gång var: Vem kommer att spela Captain America?

Det har redan rapporterats att filmen kommer att fokusera på Mackies Sam Wilson som den nya kepsen, men det betyder inte att fans av Chris Evans Steve Rogers borde bli besvikna, eftersom det enligt uppgift finns ett annat Marvel-projekt som kommer att se Evans återkomst som Steve Rogers. Det skulle fortfarande inte chockera oss att se Rogers göra en liten cameo i Captain America 4. Vi kunde till och med lära oss mer om hans beslut att stanna kvar i en separat tidslinje vid slutet av Endgame.

Vi såg Wyatt Russells John Walker göra sin debut i The Falcon and The Winter Soldier . Spoiler alert: Han vikte sig under pressen att vara den nya Captain America och tog ett supersoldatserum som verkade göra honom lite galen. Serien slutade med att Walker utnämndes till sin serietitel, US Agent, av Valentina Allegra De Fontaine (spelad av Julia Louis-Dreyfus), så det vore vettigt för den komplottpunkten att fortsätta i den nya filmen.

Julia Louis-Dreyfus debuterade som Marvel Cinematic Universe som Valentina i The Falcon and The Winter Soldier.

Vi vet att hennes karaktär är tänkt att göra ett nytt utseende i Black Widow också. Det är mycket möjligt att dessa framträdanden kan leda till att hon skildrar ett stort dåligt någon annanstans i MCU. Dessutom pekar Valentinas historia som serietecken på att hon eventuellt dyker upp i Sam Wilsons första solo-film som Captain America. I serierna är Valentina en Shield-operatör som så småningom blir en av Hydras ledare, känd som Madam Hydra.

Det har inte funnits någon bekräftelse än, men vi antar att Sebastian Stans Bucky Barnes också kommer att vara med i den nya filmen. Förhållandet mellan Bucky och Sam var en av de bästa delarna av serien Falcon och The Winter Soldier, så vi förväntar oss att Marvel vill fortsätta det i Captain America 4.

Slutsatsen av The Falcon and The Winter Soldier innehöll naturligtvis en av MCU: s klassiska scener för slutkrediter.

I den ser vi Emily VanCamps Sharon Carter få en benådning och ett erbjudande att återvända till sitt jobb på Shield. Men - spoiler alert - innan scenen slutade ringde hon till någon om att sälja avancerad militär hårdvara som hon kommer att få tillgång till i sitt jobb på Shield. Sams roll för att få Sharon sin förlåtelse skulle verkligen sätta upp henne som en antagonist i den nya Captain America-filmen, så det skulle inte vara chockerande att se henne dyka upp.

Trots att hennes plan att sälja topphemlig militär hårdvara får oss att tänka att vi kan se henne igen i den kommande Disney + -serien Armor Wars, som kommer att se Tony Starks teknik hamna i fel folk.

Den nya filmen har just just tillkännagivits, så det finns inte mycket i vägen för att ge nyheter.

Anthony Mackie och Sebastian Stan kommer sannolikt att återvända som deras karaktärer, Sam Wilson och Bucky Barnes. Dessutom arbetar författaren och verkställande producenten bakom The Falcon och The Winter Soldier, Malcolm Spellman, med ett manus till den nya filmen.

Det finns inget släppdatum ännu för Captain America 4, men vi vet att det förmodligen är några år borta åtminstone. Med tanke på att filmen befinner sig i de tidigaste utvecklingsstadierna, och Marvel har en kalender full av utgåvor , skulle vi inte förvänta oss att se den nya Captain America i teatrar fram till 2024.

Det finns inga trailers för Captain America 4 än.

Kolla in vår klockguide på hela MCU för att se var den här filmen potentiellt kan spela mellan alla andra Marvel-filmer och program hittills.

