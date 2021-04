Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Nästa Marvel Cinematic Universe -skärmäventyr är nästan på väg, med Loki som debuterar 11 juni 2021 på Disney + .

Serien fokuserar naturligtvis på det första hotet som förenade Avengers: Loki. Intressant är att det inte bara är en fortsättning på Loki-plotlinjen som vi hittills har sett i hela MCU. Istället fokuserar den på en version av Loki som flydde under tidskänslan i Avengers: Endgame.

Denna flykt tar honom därför ut ur MCU-tidslinjen - där vi ser honom förlossad och (potentiell spoilervarning) så småningom dör.

Släpvagnar för Loki indikerar att Olycksguden nu reser genom tiden, och han springer ihjäl med Time Variance Authority. Det är en institution som begränsar antalet tidsresor som sker över multiverserna i MCU. Så, tänk på TVA som MCU: s version av tidsmanister, med Owen Wilson som organisationens ledare, Mobius M Mobius.

Allt detta får oss att tänka på vilka delar av MCU som är värda en omklockning före Lokis premiär. Så vi sammanfattade Marvel-filmerna med Lokis bakgrundsberättelse. Vi lade också till några filmer som vi kunde se vara viktiga eftersom de har en viss koppling till tidsresor.

OBS: DET KAN VARA MCU-SPOILERS NEDAN. Gå till botten av den här guiden för att se en punktversion, en spoilerfri listaversion.

Thor är inte bara en ursprungshistoria för Thunder of God; det introducerar oss för hans onda bror Loki, spelad av Tom Hiddleston. I den här filmen förvisas Thor (Chris Hemsworth) från Asgard av sin far efter att ha provocerat ett krig med frostjättarna. Tors förvisning gör Loki till den nya tronarvingen, och skulle du inte veta det, deras far, Odin (Anthony Hopkins), håller på att ta en lång tupplur.

Av alla filmer att titta före Loki kan den ursprungliga Avengers-filmen bara vara den viktigaste. Vi ser Loki på ett uppdrag att ta kontroll över jorden. Han har slutit en allians med Thanos, som har gett honom en armé av Chitauri för att hjälpa honom att erövra planeten och besegra jordens mäktigaste hjältar. Det är viktigt att komma ihåg att Loki i slutet av denna film kommer att vara den version av Loki som vi ser i den kommande serien.

Så all utveckling i hans karaktär och hans eventuella inlösen i Thor: Ragnarok och Avengers: Infinity War, kommer att ersättas av en version av Loki som fräschar upp sitt mest förödmjukande nederlag.

Denna film har hyllats som en av de värsta MCU-filmerna, men den har sina försonande egenskaper.

För det första har det blivit en integrerad del av handlingen i MCU, tack vare dess inkludering i den tidskänsla som presenterades i Avengers: Endgame. Filmen tar upp där The Avengers slutade och såg Thor fängsla sin bror på Asgard. Snart kommer ytterligare ett hot i form av Dark Elves, ledd av Malakith (Christopher Eccleston), som tvingar Thor att vända sig till sin bror för att få hjälp.

Ett viktigt ögonblick för Loki i den här filmen är när han hjälper Dark Elves - som invaderar Asgard - från sin fängelsecell genom att ge dem anvisningar, vilket oavsiktligt orsakar hans mors död.

Ragnarok ser Thor ut för att förhindra den långt förutsedda apokalyptiska förstörelsen av Asgard - känd som Ragnarok.

Detta har hållit honom borta från Asgard, och när han återvänder finner han att hans bror Loki har imiterat sin far på tronen till Asgard. Lång historia kort, detta leder till debut av Thor och Lokis syster, dödsgudinnan som heter Hela (Cate Blanchett). Hon skickar lätt sina två bröder, som kastas över universum av bifrosten till gladiatorväxten som kallas Sakaar.

Om du bara är med på det här för Lokis berättelse kan du stoppa Infinity War vid 15-minutersmarkeringen.

Öppningsscenen fortsätter där slutkreditscenen i Thor: Ragnarok slutade. Fartyget fyllt med de återstående asgardierna har ombordstigits av Thanos, som är ute efter Space Infinity Stone, som är inrymt i Tesseract (den blå kuben i lekmanns ord).

Thanos börjar tortera Thor och kräva kuben när Loki avslöjar den för Thanos. Medan det till en början verkar som att Loki återigen bryter dåligt med att erbjuda sig att gå med i Thanos, gör han ett olyckligt försök att döda den galna titanen för att rädda sin bror. Det misslyckas och Thanos dödar honom lätt.

Endgame öppnade dörren för att Loki-serien skulle hända efter hans död i Infinity War. Medan man försöker få de tre Infinity Stones som var i New York under händelserna i den första Avengers-filmen, misslyckas laget för en stund att redogöra för Hulken, vilket skickar Space Stone som glider över golvet direkt till Lokis fötter. Han plockar upp den och går tillbaka genom en portal och in i den kommande serien.

Ett annat sätt som den här filmen kan kopplas till Loki är genom tidsreselementet. Vi vet att den kommande serien kommer att introducera Time Variance Authority, och vi är ganska nyfikna på deras åsikt om Avengers som manipulerar tiden för att motverka Thanos.

Vi kastar Doctor Strange på den här listan enbart för att det är första gången vi har sett tiden manipuleras i MCU.

Med hjälp av tidsstenen gömd i ögat av Agamotto kan doktor Strange förhindra Dormammu från att komma till jorden. Han spolar också helt tillbaka tiden - väcker många människor till liv i processen. Det kanske inte är kritiskt för Loki-handlingen, men vi skulle satsa att det åtminstone får ett omnämnande i serien, särskilt eftersom Loki och Strange hade ett kort möte i Thor: Ragnarok.

Så här kommer vi att göra teoretisering. Vi vet från segment av trailers att en del av Loki kommer att äga rum på 70-talet. Det finns inte många karaktärer i MCU som var aktiva vid den tiden. Men vi vet att Hank Pym (Michael Douglas) uppfann Pym-partiklarna som gjorde det möjligt för Avengers att resa i tiden någon gång på 60-talet. Pym gjorde också bara sin egen sak som Ant-Man med sin fru Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) som den ursprungliga getingen under denna tid.

Det här är samma guide som ovan, endast listad i listform och fri från spoilers:

Thor (2011)

The Avengers (2012)

Thor: The Dark World (2013)

Thor: Ragnarok (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Doctor Strange (2016)

Ant-Man (2015)

Ant-Man and The Wasp (2018)

