(Pocket-lint) - Disney ska lägga till en hel bunt sällsynt Star Wars-innehåll till sin Disney + -tjänst i april.

Flera fans favoritprogram och filmer kommer att finnas tillgängliga på plattformen, inklusive de två Ewok-filmerna, Caravan of Courage och The Battle For Endor.

Det kommer också att finnas en animerad förkortning, The Story of the Faithful Wookie, som bara tidigare har dykt upp som en extra på The Complete Star Wars Saga Blu-ray box-set.

Andra tillägg inkluderar Star Wars: Clone Wars, den tidiga 2000-talets animerade serie som först visades på Cartoon Network och Star Wars: Ewoks, den sällsynta animerade showen från 1980-talet.

Allt detta innehåll kommer att finnas tillgängligt från fredagen den 2 april.

Mängden innehåll på Disney + har ökat betydligt under senare tid, särskilt i Europa och de andra regioner som har Star på Disney + .

Falken och vintersoldaten debuterar också fredagen den 19 april. Marvel-serien presenterar det pågående utnyttjandet av Anthony Mackies Sam Wilson (The Falcon) och Sebastian Stans Bucky Barnes (The Winter Soldier).

Det är den andra hela TV-serien baserad på karaktärer från MCU efter den otroliga WandaVision. Om du inte har sett den serien ännu, rekommenderar vi att du gör det just nu.

Skriva av Rik Henderson.