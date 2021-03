Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Hulu-användare kan nu sömlöst få tillgång till ESPN + -innehåll mot en extra månadsavgift. Från och med den 10 mars 20201 kan Hulu-prenumeranter titta på ESPN + live-sportevenemang, shower, original och dokumentärer direkt via Hulu-appen för 5,99 USD per månad.

Även om detta tilläggsalternativ är skilt från Disney-paketet , som kombinerar Disney +, Hulu och ESPN + -prenumerationer, sa ESPN att abonnenter på Disney-paketet automatiskt kommer att integrera ESPN + -innehåll i sin Hulu-upplevelse. Från och med sommaren 2021 kan Hulu-abonnenter dessutom köpa ESPN + pay-per-view-evenemang via ESPN + på Hulu - inklusive UFC-evenemang.

ESPN + -programmering inkluderar NHL, högskolesporter, inhemsk och internationell toppfotboll, golf, MLB, Top Rank Boxing, Grand Slam-tennis, internationell och inhemsk rugby och cricket och mer. Hulu-prenumeranter kan också titta på ESPN + Originals, som Peytons Places, Stephen As World, SportsNation, The Fantasy Show, Why Not Us och Americas Caddy.

Dessutom kan Hulu-prenumeranter titta på ESPNs 30 för 30 filmer. Allt integreras sömlöst tillsammans med Hulus eget innehållsbibliotek. Att dra samman allt innehåll till en enda plats bör vara en välkommen förmån för abonnenter som föredrar Hulu och inte vill använda en separat app.

Skriva av Maggie Tillman.