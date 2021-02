Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Falken och The Winter Soldier debuterar på Disney + klockan 12 PT den 19 mars 2021.

I live-action-serien, som kommer att köras i sex avsnitt , enligt Marvel Studios, spelar Captain America två tidigare sidokicks: Anthony Mackies Sam Wilson (aka The Falcon) och Sebastian Stans Bucky Barnes (aka The Winter Soldier). De har att göra med nedfallet från förlusten av Cap i Avengers: Endgame och återkomsten av alla Thano knäppte i Blip.

Naturligtvis kanske du funderar på vilka delar av MCU som kan vara värt att se över innan premiären på showen. Pocket-lint har därför satt på våra tänkande mössor och kommit med en lista över allt som kan hänvisas till i The Falcon och The Winter Soldier. Här är alltså en sammanfattning av allt du bör se innan du dyker in i Disney +: s nästa Marvel-show.

OBS: Gå till botten för en punktversion av den här guiden för att hoppa över eventuella spoilers.

Den första Captain America-filmen bör vara den första posten på din bevakningslista.

Denna film fungerar uppenbarligen som introduktionspunkt för Captain America i Marvel Cinematic Universe (MCU), men den visar också Sebastian Stans debut som Bucky Barnes. Medan han ännu inte får titeln "The Winter Soldier" i den här filmen, ger den en ursprungshistoria för bandet mellan Chris Evans Steve Rogers och Bucky, vilket är avgörande att veta. Deras gemensamma relation är ett stort förenande tema i The Falcon och The Winter Soldier.

Det är också värt att veta om Chris Evans gör en como i sin gamla Cap-getup.

Den här filmen introducerar Mackies Sam Wilson och visar hur Bucky Barnes blev Winter Soldier. Han fungerar faktiskt som en av antagonisterna.

Det är också värt att nämna att den här filmen avslöjar att Shield infiltrerades av en ond organisation som kallas Hydra. Sam hade en plats på första raden för allt detta, och det kan göra honom lite mer orolig för att lita på regeringen. Den nya Disney + -showen kommer att försöka fånga den gamla skolans spionfilmton i denna film - med i princip alla bifogade som hänvisar till den som något av en inspiration för serien.

Inbördeskriget är uppenbarligen ett måste att titta på eftersom det ger oss vår enda inblick i hur ett team av Falcon och Winter Soldier skulle se ut. I grund och botten är de inte vänner, de gillar inte särskilt varandra och Spider-Man slår dem båda. Det har också avslöjats att Daniel Bruhl kommer att återuppta sin roll som baron Zemo för The Falcon and The Winter Soldier. William Hurt kommer också tillbaka som Thadeus Ross för den nya Disney + -serien.

Vi förväntar oss att de två huvudpersonerna kommer att hitta ett sätt att samexistera i showen, men detta sätter upp The Falcon och The Winter Soldier som MCU: s svar på kompis-genren. Vi säger bara det: Vi är absolut här för Marvel-versionen av Lethal Weapon.

På sin yta kan Black Panther verka som ett slumpmässigt tillägg till den här listan, men hör oss: Bucky Barnes har tillbringat mycket tid i Wakanda för att försöka få tillbaka kontrollen över sitt sinne, och vi ser Chadwick Bosemans TChalla-gåva honom en ny vibraniumarm i en av filmens slutkreditscener.

Sam Wilson har också tillbringat en hel del tid där.

Vi vet att paret med huvudpersoner kommer att möta regeringen på någon nivå också i den nya Disney + -serien, med gjutning av Wyatt Russell som regeringens val för nästa Captain America och återkomsten av William Hurt som Thaddeus Ross. Allt som bara får oss att tro att vi kunde se de två Avengers fly till Wakanda någon gång i serien eller ringa någon som Letitia Wrights Shuri för att hjälpa dem ur en sylt.

Sam Wilson och Bucky Barnes är med i båda i de senaste Avengers-filmerna, men varför de är värda att besöka innan The Falcon and The Winter Soldier handlar verkligen mer om världen den nya serien kommer att äga rum i ...

Den "nuvarande" i MCU är för närvarande 202,3 tack vare de fem åren mellan Thanos snap och de överlevande Avengers som återför alla. Den nya Disney + -serien representerar bara vår tredje utflykt efter Endgame i MCU, och vi förväntar oss att det som har blivit känt som Blip kommer att tappa kraftigt.

Det här kan verka som en annan slumpmässig film som du behöver titta innan The Falcon and The Winter Soldier, men en internet-slöjd påstod att ha upptäckt skurken i denna film under inspelningen av The Falcon and The Winter Soldier i Atlanta.

Den skurken är Ghost, spelad av Hannah John-Kamen. Om du inte har sett Ant-Man-uppföljaren på ett tag är hennes riktiga namn Ava Starr, och hon har makten att fasas in och ut ur fasta föremål efter exponering för Quantum-riket genom experiment som hennes föräldrar utfört.

Shield utbildade henne som mördare, men det avslöjades så småningom att hennes krafter också dödade henne.

Detta ledde Ant-Man-teamet att skicka Scott (Paul Rudd) in i Quantum-riket för att hitta ett botemedel mot Ava, men Thanos gjorde hans snap istället. Vi vet fortfarande inte vad som hände med Ava efter Blip, men det vore vettigt för henne att dyka upp.

Far From Home äger rum åtta månader efter att Avengers tog tillbaka alla. Vi är inte säkra på var exakt The Falcon and the Winter Soldier kommer att ställas in i MCU, men det finns frågor i Far From Home som The Falcon och The Winter Soldier skulle kunna svara på.

Den största av dem involverar en av slutkreditscenerna från uppföljaren.

Det avslöjas att Samuel L Jacksons Nick Fury faktiskt flyter genom rymden, och den person som vi trodde var honom genom hela filmen är faktiskt Talos, den formförskjutande Skrull från Captain Marvel. Kanske kommer vi att lära oss när dessa två bytte och, ännu viktigare, varför.

Så det är för tidigt att säga om WandaVision och The Falcon och The Winter Soldier kommer att vara superanslutna till varandra. Det finns små saker som kan bäras över de två serierna; som om vi kunde lära oss mer om den nya svärdorganisationen som svarar på The Hex i WandaVision.

Det finns också potential för stora förändringar som kommer i de sista avsnitten av WandaVision som kan ha storskaliga konsekvenser för MCU och The Falcon och The Winter Soldier. ( SPOILER ALERT: Till exempel, eventuellt inkludering av mutanter, som redan har förskuggats av Evan Peters gjutning som X-Men-universumsversionen av Pietro.)

Det största vi kan lära oss av WandaVision är vad vi kan förvänta oss av Disney + MCU-innehåll i motsats till TV-seriens erbjudanden från Marvel tidigare. Netflix-serier som Daredevil och The Punisher nämnde stora händelser i MCU-filmerna, men det handlade om det.

Dessa serier gjordes noggrant för att hålla dem åtskilda från händelserna i MCU-filmer. Dessa dagar är slut med WandaVision, eftersom Marvel Studios Kevin Feige har bekräftat att WandaVision kommer att leda direkt till filmen Doctor Strange och The Multiverse of Madness.

Det här är samma guide som ovan, endast listad i listform och fri från spoilers:

Captain America: The First Avenger

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Captain America: Civil War (2016)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2020)

Ant-Man and The Wasp (2018)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Valfritt: WandaVision (2021 - Disney + -serien)

