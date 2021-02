Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det nya året formar sig att bli ett spännande år för Marvel-fans.

Innan WandaVision hade premiär på Disney + i januari 2021, fanns det en 20-månaders klyfta mellan stora Marvel Studios-utgåvor - det längsta klyftan i MCU: s hela 12-åriga filmfilm . Brist på MCU-innehåll borde dock inte vara ett problem länge. Det har meddelats att nästa Spider-Man-film med Tom Holland i huvudrollen kommer att heta Spider-Man: No Way Home, och den kommer att debutera i teatrar först den 17 december 2021.

Inte bara det, men Loki, den Tom Hiddleston-huvudrollen om Asgards ondskans gud, har premiär på Disney + den 11 juni 2021, meddelade Marvel Studios också på onsdagen. Dessutom glöm inte att The Falcon and The Winter Soldier är på väg att landa på streamingtjänsten den 19 mars 2021.

Lägg till allt, och vår Marvel-torrformulering är väl över.

Den tredje Tom Holland Spider-Man-filmen formas till att bli en doozy. Vi har sett rapporter om Dr. Strange, spelad av Benedict Cumberbatch, inkluderad i filmen. Den mest spännande nyheten är dock att Toby Maguire och Andrew Garfield kan återge sina egna versioner av Peter Parker och sätta upp en potentiell live-actionversion av den animerade filmen Into The Spiderverse. Det finns också rykten om att skurkar från tidigare Spiderman-filmer också skulle kunna dyka upp.

Filmens fullständiga titel avslöjades nyligen via en söt video . Den visar Spidey själv, Tom Holland, som pratar med sina medstjärnor, Zendaya och Jacob Batalon, om hur regissören Jon Watts inte kommer att avslöja filmens titel för honom. Holland har förstört några saker tidigare, inklusive slutet på Infinity War.

På tal om Infinity War, när det gäller den nya showen Loki, kommer vi inte att se mer av karaktären som dog och försökte rädda sin bror i Avengers-filmen.

Istället förväntas den nya Disney + -serien fokusera på versionen av Loki som flydde efter slaget vid New York - under tidsresorna i Endgame. Med andra ord, en version av Loki som inte har börjat sin tur mot de goda killarna. Trailers för showen pekar mot Loki som reser genom tiden under serien, och han kommer att hantera TVA eller Time Variance Authority, liksom dess ledare Mobius M. Mobius, spelad av Owen Wilson.

För mer om Spider-Man: No Way Home, Loki och till och med The Falcon and The Winter Soldier, se vår guide om alla kommande Marvel-filmer och -program.

