Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Som en del av ett femårigt tv-exklusivt avtal med Proximity Media gör författarregissören Ryan Coogler ett nytt Marvel-tv-program för Disney + . Det kommer att ske i Konungariket Wakanda.

Coogler var med och skrev och regisserade Blank Panther och hjälmar uppföljaren. Han utvecklar den nya Wakanda Disney + -serien som sitt första projekt under Disneys affär med Proximity Media, som han tillsammans driver. Affären inkluderar också möjligheten att skapa shower utanför Marvel Studios-bannern. Coogler berättade för deadline : "Vi är redan i mixen på vissa projekt som vi inte kan vänta med att dela."

Få detaljer om Wakanda-showen finns, men det kommer sannolikt att följa Black Panther och uppföljaren som kommer att debutera den 8 juli 2020.

Tänk på att Disney + har flera andra Marvel-show som kommer ner gädda, inklusive The Falcon och The Winter Solider i mars, Loki i maj och Hawkeye, Ms. Marvel och den animerade What If ...?, Som alla beror på ut 2021. Dessutom finns det WandaVision, som nu sänds.

Marvel har också meddelat Moon Knight, She-Hulk, en Guardians of the Galaxy-semester-special, Ironheart, Secret Invasion, Armor Wars och I Am Groot. Dessa kommer till Disney + under de kommande åren. Lägg till allt, och det verkar att nästa fas av MCU handlar om den lilla skärmen.

För mer information om alla dessa nya Marvel-shower, se Pocket-lints guide här om allt som kommer till Marvel Cinematic Universe.

Skriva av Maggie Tillman.