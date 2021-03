Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Den största avslöjandet vid Disneys Investor Day 2020 var att en kommande Disney + -serie kommer att återvända av Ewan McGregor som Obi-Wan Kenobi. Det kommer också att ta tillbaka Hayden Christensen som Darth Vader och skapa en ikonisk omspel mellan Jedi-mästaren och hans lärling.

Serien kommer att starta produktionen i april 2021, med Deborah Chow som regissör för den begränsade serien. Hon regisserade tidigare två avsnitt av The Mandalorian. Joby Harold kommer också att vara författare till serien. Disney släppte nyligen en massa uppdateringar om rollerna och besättningen, och som alltid är internet full av teorier om handlingen och vilka karaktärer som kan dyka upp i den.

Här är allt vi hittills vet om Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi spelar ett decennium efter den sista filmen i prequel-trilogin, Revenge of the Sith.

Det är också nio år innan vi träffar Obi-Wan igen i A New Hope. Detta är en relativt outforskad tidslinje i Star Wars Universe . Solo: A Star Wars Story spelas runt den här tiden och den visar ett universum med imperiet på höjden av sin makt.

Även om det verkligen gör livet tufft för en smugglare som Han Solo, borde det vara ännu svårare för en Jedi-mästare som Obi-Wan, som skulle kunna vara bland Empire och Darth Vaders mest eftersökta. Vi kunde också se Obi-Wan hantera kejserliga jedijägare som kallas inkvisitorer, som fick i uppdrag att jaga de få kvarvarande Jedi.

Vi vet Obi-Wan Kenobi och Darth Vader kommer definitivt att visas i showen, men hur är det med andra Star Wars-karaktärer? Inget annat har bekräftats vid denna tidpunkt, men det finns många teorier om potentiella framträdanden. Här är en titt på några av de mest spännande.

Vi vet att Rosoka Dawsons Ashoka Tano får sin egen Disney + -show som är inställd på The Mandalorian, vilket är ungefär 20 år efter att Obi-Wan Kenobi äger rum. Det skulle inte vara chockerande att se henne inkluderad i serien, eftersom hon är nära de två huvudpersonerna vi vet kommer att presenteras. Hon var Anakins tidigare lärling och känner mer skuld över att han förvandlats till Darth Vader än någon utom för Obi-Wan själv. En ny teori är att gjutningen av Indira Varma kan peka på att hon skildrar en yngre version av Ashoka.

Obi-Wan och Ashoka pratar om Anakin i The Clone Wars ( se här ), som visar förhållandet mellan de tre karaktärerna.

Det har varit massor av rykten som virvlar mitt i en fläktledd kampanj att Disney så småningom kommer att introducera en yngre version av Luke som porträtteras av Sebastian Stan . Det kommer förmodligen inte att hända i den här Obi-Wan Kenobi-serien, eftersom den framtida ledaren för upproret kommer att vara cirka tio år gammal. Ändå vet vi att Obi-Wan hade för avsikt att vaka över pojken i slutet av Revenge of the Sith, så det skulle inte vara förvånande om vi får en glimt av Luke som en ung fuktbonde på Tattooine.

Vi vet att Maul överlevde att huggas i halva av Obi-Wan i slutet av The Phantom Menace, eftersom karaktären uppträdde i slutet av Solo: A Star Wars Story också i den animerade serien Star Wars: Clone Wars och Star Wars: Rebels . Redan har rykten börjat virvla om en Maul-återkomst i Kenobi- serien, men vi undrar hur effektivt det skulle vara eftersom de två har ett klimatmatch i Star Wars: Rebels som ser Obi-Wan äntligen döda Maul för gott (tror vi) ,

Det skulle inte chockera oss att se Liam Neeson återvända till Star Wars Universe som Kenobis tidigare Jedi-mästare, Qui-Gon Jinn. Visst, han är död, men det vore vettigt att se honom i båda flashbacks och som ett Force-spöke som håller företaget Obi-Wan i sitt ökenläge.

Här är en annan klassisk Star Wars-karaktär som skulle vara vettigt för oss att se i serien. Vi vet att åtminstone en del av showen kommer att äga rum på Tattooine, trots allt, och Jabbas kriminella imperium styr bakvattenplaneten lika mycket eller mer än imperiet.

Om du bara följer Star Wars live-action-universum, missar du först och för det andra kanske du blir förvånad över att innan Anakins kärlek till Padme vände honom till Dark Side, blev Obi-Wan frestad av kärlek på ett liknande sätt. Medan Anakins kärlek ledde honom till Dark Side av rädsla för att förlora Padme, gjorde Obi-Wan det motsatta och vände ryggen till den mandaloriska härskaren Satine Kryze, som han hade förälskat sig i, för att bevara sina löften som Jedi.

Medan händelserna i deras kärleksaffär så småningom ser Satine mördas av Darth Maul framför Obi-Wan, skulle det inte vara chockerande att hitta Obi-Wan besvärad av dessa minnen med några återblickar, precis som Anakins tur till Dark Side. Kolla in Star Wars: Clone Wars för att få hela historien bakom Satine och Obi-Wan. Satine är en annan logisk karaktär för den redan aviserade rollmedlemmen Indira Varma att spela.

Vi såg nyligen Bo Katans live-action-debut i den andra säsongen av The Mandalorian. Hon porträtteras av samma skådespelerska som uttryckte karaktären i hennes animerade form, Katee Sackhoff. Det här är en annan karaktär som Obi-Wan skulle ha känt från The Clone Wars-serien, och att inkludera henne i denna Obi-Wan Kenobi-show skulle vara särskilt intressant för fans av The Mandalorian.

Katan var den sista personen som använde den mandalorianska ljussabeln, känd som Dark Saber, innan Mandalorianens stora dåliga Moff Gideon fick händerna på den under en händelse som kallades The Great Purge, som såg att imperiet attackerade Mandalore. The Great Purge hände ungefär samma tid som Obi-Wan Kenobi-serien är inställd, så det kan ge ett utmärkt tillfälle att visa ett evenemang som bara antyddes i The Mandalorian.

En av de enda andra kända Jedierna under denna tid är en tidigare lärling som överlevde Order 66 och spelade huvudrollen i Star Wars-videospelet Jedi: Fallen Order. Medan man knyter ett videospel till det verkliga Star Wars Universe kan det tyckas långsökt i början är det värt att påpeka att Fallen Order är en del av Star Wars kanon och äger rum några år före händelserna i denna Obi-Wan Kenobi-serie.

Skådespelaren som spelar Kestis, Cameron Monaghan, i videospelet har också mycket erfarenhet av live-action-serier, eftersom han spelade som Joker i Batman prequel-serien Gotham och har varit en del av Showtime-hitserien Shameless.

Deborah Chow har fått i uppdrag att ta med Obi-Wan till Disney +. Star Wars-fans kommer ihåg att hon regisserade två avsnitt av The Mandalorian och att hon dök upp på skärmen för en komo som X-Wing-pilot. Hon var den första kvinnan som regisserade något live-action Star Wars-projekt.

Hossein Amini kommer att skriva manuset. Han arbetade senast på TV-serien The Alienist och är mest känd för att skriva filmen Drive från 2011.

Ewan MacGregor och Hayden Christensen kommer att återvända som deras karaktärer från prequel-trilogin. Disney tillkännagav nyligen en lista med fler medlemmar, men bara två av dem, Joel Edgerton och Bonnie Piesse, är knutna till karaktärer. Edgerton och Piesse repriserar sina roller från Star Wars: Attack of the Clones och Star Wars: Revenge of the Sith, där de spelar Owen och Beru Lars, Lukas adopterande moster och farbror.

Här är hela rollen:

Ewan MacGregor - Obi-Wan Kenobi

- Obi-Wan Kenobi Hayden Christensen - Anakin Skywalker / Darth Vader

- Anakin Skywalker / Darth Vader Joel Edgerton - Owen Lars

- Owen Lars Bonnie Piesse - Beru Lars

- Beru Lars Moses Ingram - Oanmäld

- Oanmäld Kumail Nanjiani - Oanmäld

- Oanmäld Indira Varma - Oanmäld

- Oanmäld Rupert Friend - Oanmäld

- Oanmäld OShea Jackson Jr - Oanmäld

- Oanmäld Sung Kang - Oanmäld

- Oanmäld Simone Kessell - Oanmäld

- Oanmäld Benny Safdie - Oanmäld

Vi vet inte exakt när Obi-Wan Kenobi har premiär på Disney +, men vi kan göra en utbildad gissning. Lucasfilms president Kathleen Kennedy har sagt att serien kommer att börja spelas i april 2021. Den tredje säsongen av The Mandalorian är premiär i december 2021, så vi räknar med att Obi-Wan Kenobi kommer att slå Disney + någon gång i början av 2022 efter nästa säsong av Mandalorian har slutfört.

Det finns inga trailers ännu för Obi-Wan Kenobi-serien, men du kan se Disneys Kathleen Kennedy avslöja Hayden Christensens återkomst och mer om det kommande Disney + -projektet vid Disney Investor Day 2020-evenemanget.Gå hit och hoppa till markeringen 1:22:00.

Kolla in vår guide om hur du ser varje Star Wars-film i rätt ordning. Vi har också den här guiden om kommande Star Wars-projekt.

Skriva av Maggie Tillman.