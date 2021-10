Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - När live-action Mulan-nyinspelningen första gången slog Disney+ , var den inte tillgänglig "gratis" för prenumeranter på streamingtjänsten. Istället fick du låsa upp den med en tilläggstjänst som heter Premier Access. Det låter dig i princip titta på nya filmer innan den är tillgänglig för alla prenumeranter eller någon annanstans.

Här är vad du behöver veta om Premier Access, inklusive hur du använder den för att strömma de senaste Disney -filmerna från din soffa.

När Disney+ lanserades hade den en nivå: För 6,99 dollar i månaden (nu 7,99 dollar i månaden) kunde du komma åt alla filmer och program på streamingtjänsten. Men 2020 introducerade Disney+ Premier Access. Med det här premiumtillägget kan du komma åt innehåll som har låsts bakom en betalvägg.

Premier Access har hittills använts på en handfull titlar, inklusive Mulan, Raya and the Last Dragon, Cruella, Black Widow och Jungle Cruise. Dessa släpptes på Disney+ på de flesta marknader samma dag som deras teaterrelease (med undantag för Mulan, som endast släpptes via Premier Access).

Premier Access-filmer kan nås för en engångsbetalning på $ 29,99 i USA/£ 19,99 i Storbritannien (eller en ungefär likvärdig lokal valuta). Abonnenter från Disney+ måste inte bara betala Premier Access-avgiften för att se filmen utan också Disney+: s månatliga prenumerationskostnad.

Du måste börja med en prenumeration på Disney+. Sedan kan du öppna Disney+ -appen och navigera till filmen du vill titta på. Väl på filmlistan ser du möjligheten att köpa titeln.

Logga in på Disney+ på disneyplus.com Välj filmen (antingen genom att söka eller från startskärmen) Klicka på GET PREMIER ACCESS (knapp under titeln) Bekräfta betalningen. Du kommer tillbaka till huvudskärmen och har möjlighet att välja SPELA. Klicka på SPELA för att börja strömma filmen med Premier Access!

Obs! Du kan titta på Premier Access -filmer på alla enheter som är kopplade till ditt Disney+ -konto.

Premier Access kan ses igen så många gånger du vill, så länge du är prenumerant på Disney+. Normalt, inom 91 dagar efter att filmer har gjorts tillgängliga på Disney+ via Premier Access, kommer de sedan att göras tillgängliga för alla på tjänsten utan att behöva betala ytterligare.

Till exempel lanserade Cruella på Premier Access den 28 maj för 29,99 dollar och blev sedan gratis för alla Disney+ -abonnenter att titta på den 27 augusti 2021.

Disney tenderar att erbjuda Premier Access -filmer någon annanstans för människor att hyra. Till exempel, förutom att den är tillgänglig på Disney+ som en Premier Access -film, kan Jungle Cruise också hyras på "utvalda plattformar" - inklusive från Apple, Google, Roku, Vudu, etc - mot en liknande avgift.

Kolla in Disney+: s FAQ -sida för att lära dig mer om Premier Access. Mer information om Disney+finns i vår guide här .