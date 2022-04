Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Thor kommer att återvända för en fjärde solofilm i Marvel Cinematic Universe, med en ny film som heter Thor: Love and Thunder.

Det är en av de mest efterlängtade icke-Avengers-filmerna någonsin, särskilt med tanke på de nyheter och rykten som har cirkulerat om den. Även om detta MCU-äventyr fortfarande är några månader från att debutera på biograferna tyckte Pocket-lint att det var ett bra tillfälle att dela upp allt vi vet hittills om Love and Thunder, plus detaljer om hur du kan hinna med före filmens premiär och även diskutera när och var den kommer att finnas tillgänglig för streamning efter att den har gått upp på biograferna.

Vi håller även ögonen öppna för den första trailern när den kommer och kommer att uppdatera den här guiden så snart den finns tillgänglig.

En gemensam nämnare för Marvels serieadaptioner för MCU är att handlingslinjerna oftast skiljer sig åt på små men otroligt betydelsefulla sätt. Love and Thunder sägs vara inspirerad eller löst baserad på en serie Thor-serier, skrivna av Jason Aaron, där Jane Foster tar över Thors mantel när den ursprungliga Thor förlorar förmågan att lyfta sin hammare. I serien får Foster också kämpa mot cancer.

Vi kan alltså få se en kvinnlig Thor i Love and Thunder. Det finns andra rykten som cirkulerar om filmen, till exempel en spekulativ Beta Ray Bill-historia eller Valkyries eventuella sökande efter en drottning som kan hjälpa henne att styra Asgård eller kanske en koppling till Guardians of the Galaxy. Vi har sammanfattat alla dessa rykten nedan.

Tänk på att ingen eller alla kan vara sanna.

Endgame var slutet på en tio år lång resa för Avengers och skulle också vara Hemsworths sista film, enligt rapporter om hans filmkontrakt. Detta fick oss att undra om han någonsin skulle spela karaktären igen. En fjärde Thor-film tillkännagavs dock som en del av Marvels "Phase Four"-planer, med en bekräftelse på att Hemsworth kommer att återvända som den nordiske guden.

Visa det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Hemsworth har till och med publicerat bilder på sig själv när han spelar Thor på inspelningen.

Tillsammans med Hemsworths Thor kommer Tessa Thompsons Valkyria att återvända, med en potentiell handling som handlar om hennes sökande efter en drottning som kan hjälpa till att styra Asgård.

Ny bild på Tessa Thompson bts av Thor: Love and Thunder pic.twitter.com/WABXtp2knL- ɱarvel archives+ (@marvelarchives_) January 3, 2022

Thompson berättade också att ett utkast med Love och Thunder även inkluderade rymdhajar.

En annan stor stjärna från de tidigare Thor-filmerna rapporteras återvända... Natalie Portman, men hon går från Thors kärleksintresse till åskguden själv. Vi skulle förlåta dig om du trodde att du inte längre såg henne i Marvel-filmer. Portman spelade Jane Foster i de två första Thor-filmerna, men slutade dyka upp i dem efter 2013 års The Dark World. Thor nämnde till och med att de två gjorde slut i Avengers: Endgame.

Men när Marvel tillkännagav Love and Thunder på Comicon 2019 avslöjade filmens regissör Taiki Waititi att Portmans karaktär kommer tillbaka och svingar Mjölnir som den kvinnliga versionen av Thor.

Daily Mail avslöjade att Christian Bale kommer att spela skurken Gorr the God Butcher. Skådespelaren sågs på plats för ytterligare fotografering i Malibu, Kalifornien, klädd i en helt vit kappa och med ansiktet täckt med vit färg inför inspelningen. Bales karaktär är en utomjording som kommer från en planet som drabbas av miljökatastrofer och vars böner till gudarna inte besvaras.

Första titten på Christian Bale som Gorr the God Butcher i Thor: Love and Thunder!



Inspelningen har återupptagits i Malibu



(via Daily Mail) pic.twitter.com/2RHo4zG1VJ- Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) August 4, 2021

Det finns en annan bekräftad karaktär som är värd att känna till: Korg. Taika Waititi kommer att återvända för att ge röst åt Thors vän. Han kommer också att skriva och regissera filmen.

Visa det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Kom ihåg att han regisserade Ragnarok, som många anser vara en av de bästa och mest humoristiska Thor-filmerna.

Vi diskuterade detta i detalj i avsnittet ovan, men här är en sammanfattning av de viktigaste rollpersonerna som hittills har bekräftats för Love and Thunder:

Chris Hemsworth - återvänder för att spela Thor.

Natalie Portman - Återvänder som Jane Foster.

Tessa Thompson - återkommer som Valkyrie.

Christian Bale - Gudsslagaren Gorr

Taika Waititi - återvänder som Korg och kommer att skriva och regissera.

Följande skådespelare kommer enligt uppgift också att medverka i filmen:

Chris Pratt - Star-Lord/Peter Quill

Jaimie Alexander - Sif

Pom Klementieff - Mantis

Dave Bautista - Drax the Destroyer

Karen Gillan - Nebula

Sean Gunn - Kraglin Obfonteri

Jeff Goldblum - stormästare

Vin Diesel - Rösten till Groot

Matt Damon - Asgardiansk skådespelare Loke

Sam Neill - Asgardiansk skådespelare Odin

Luke Hemsworth - Asgardiansk skådespelare Thor

Melissa McCarthy - Asgardiansk skådespelare Hela

Russell Crowe - Zeus

Ben Falcone - TBC

Jenny Morris - TBC

Simon Russell Beale - TBC

Thor: Kärlek och åska har premiär den 8 juli 2022. Den var ursprungligen planerad att gå upp på biograferna i februari och sedan i maj, men försenades flera gånger på grund av den pågående pandemin.

Marvel har ännu inte meddelat något datum för streaming i USA och Storbritannien, men man kan anta att den kommer att släppas på Disney+ efter att 45-dagarsfönstret för biograferna har gått ut. De flesta andra MCU-filmer finns också på Disney+.

Det finns fortfarande inga trailers för nästa Thor-film, vilket är otroligt nog. Pocket-lint kommer att uppdatera den här guiden så snart en sådan blir tillgänglig.

För att vara förberedd på Love and Thunder bör du åtminstone se de tidigare Thor-avsnitten. Dessa är Thor (2011), Thor: The Dark World (2013) och Thor: Ragnarok (2017).

Titta på dessa filmer så får du en god förståelse för vad som händer i den nya filmen. Men eftersom du fortfarande har månader på dig innan Love and Thunder har premiär på biograferna kanske du ska överväga att titta på alla filmer och serier i Marvel Cinematic Universe. Det är mycket, vi vet att det är mycket. Men Pocket-lint råkar ha en snygg tittarguide här som beskriver hur du ska titta på allt kronologiskt.

Kolla in vår guide om kommande Marvel-filmer, Marvel-scener efter krediteringen och hur du ser alla Marvel-filmer i kronologisk ordning.

Skriva av Maggie Tillman.