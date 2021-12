Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det finns över 45 scener efter krediter gömda som påskägg i slutet av alla filmer och till och med shower i Marvel Cinematic Universe . Vissa finns till för att ge fansen ett sista skratt, men många av dem innehåller viktig information som slår samman de 20+ filmerna och programmen samtidigt som de ger fansen något att tugga på när de undrar vart universum är på väg härnäst.

Du kanske har missat dem om du sprang till badrummet eller stängde av TV:n så fort du såg krediterna rulla. Eller så kanske du fångade dem men missade referenserna eller skulle vilja veta mer. Oavsett vilket, vi har listat alla scen efter krediter nedan, så att du enkelt kan se dem alla, komplett med länkar till Disney+. Vi har också tillhandahållit lite sammanhang för att hjälpa dig att förstå MCU-tidslinjen.

Följ vår guide nedan för att lära dig mer om alla MCU:s post-credits-scener (även kända som end-credits-scener). Längst ner hittar du en spoilerfri version med länkar till de faktiska scenerna om du vill se dem.

OBS: DET FINNS SPOILERS NEDAN.

Se den: Disney+

Disney+ Var hittar du det: Slut på poäng

I den här scenen som ligger i slutet av Iron Mans eftertexter ser vi Tony Stark (Robert Downey Jr), som - efter att ha avslöjat sin identitet som Iron Man - återvänder hem för att hitta Nick Fury (Samuel L Jackson) som väntar på att erkänna att Iron Man är inte världens enda superhjälte. Fanns det till och med scener efter krediter innan Marvel lämnade en förhandsvisning av ett helt filmiskt universum i slutet av 2008 års Iron Man?

Se den: Amazon Prime Video och Netflix

Amazon Prime Video och Netflix Var hittar du det: Innan krediterna

Innan krediterna rullar i slutet av 2008 års The Incredible Hulk, gav Marvel oss en ny titt på Avengers framtid; vi ser Tony Stark (Robert Downey Jr) närma sig general Thaddeus "Thunderbolt" Ross (William Hurt) vid en bar för att informera honom om att ett team håller på att samlas.

Den här scenen är särskilt intressant för MCU:s framtid, eftersom Ross dyker upp på Tony Starks begravning i Avengers: Endgame-filmen och är planerad att dyka upp i Black Widow också. Det cirkulerar också rykten om ett framträdande i den kommande Falcon and the Winter Soldier Disney+-serien och potentiellt även ett Thunderbolts-team-up någon gång i framtiden.

Den här filmen är för närvarande inte tillgänglig på Disney+, men det är inte förvånande, eftersom Marvel vill att du ska glömma den ändå.

Se den: Disney+

Disney+ Var hittar du det: Slut på poäng

Den här scenen efter krediter är inget annat än en direkt teaser för Thor, som släpptes ett år efter att Iron Man 2 hade premiär. Scenen visar sköldagenten Phil Coulson (Clark Gregg) anlända till en öken i New Mexico innan skottet går ut för att avslöja Thors hammare i mitten av en krater.

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar det: Slut på poäng

Det här är ytterligare en scen efter krediter som retar en framtida MCU-film. Den förhandsgranskar händelser i den första Avengers-filmen; vi ser Nick Fury välkomna Erik Selvig (Stellan Skarsgård) till en Shield-anläggning så att han kan börja studera Tesseract. Men Selvig är under kontroll av Loki (Tom Hiddleston).

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar det: Slut på poäng

I den här scenen i slutet av krediterna ser vi ytterligare föraningar till den första Avengers-filmen, som skulle komma ett år senare. Steve Rodgers (Chris Evans) gör sitt vanliga träningspass med att spränga boxningssäckar med knytnävarna när Nick Fury dyker upp och ber om hjälp med att rädda världen.

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar dem: Mitt i poäng och slutet av poäng

The Avengers är vår första film med två scener. Vi ser dem när krediterna rullar.

Den första scenen inträffar halvvägs och introducerar den galna titanen Thanos (Josh Brolin). Vi ser honom få veta om Lokis nederlag i händerna på Avengers. Den andra scenen är en av Marvels mer kända scener efter krediter: The utmattade Avengers, efter att ha försvarat New York och besegrat en gigantisk invaderande utomjordisk armé, återförenas för en "Shawarma" eller en bit mat.

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar det: Slut på poäng

I den här scenen i slutet av eftertexterna ser vi Tony Stark (Robert Downey Jr) berätta om händelserna i filmen för Bruce Banner (Mark Ruffalo), som har somnat. Medan detta spelas upp för skratt visar Tony Stark, som sitter ner med Bruce för en improviserad terapisession, att han kämpar med oron att han inte kan rädda alla, vilket leder till att han skapar Ultron.

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar dem: Mitt i poäng och slutet av poäng

The Dark World ger oss ytterligare två scener på slutet. Den första ansluter till framtiden för Infinity Stones, då vi ser Thors landsmän, Sif (Jaime Alexander) och Volstagg (Ray Stevenson), ge etern till The Collector (Benicio Del Toro).

Den andra scenen, som är i slutet av eftertexterna, ser Thor (Chris Hemsworth) återvända till Jane Foster (Natalie Portman), och de två delar en kärleksfull omfamning. Ett tag verkade det som att detta var toppen av förhållandet mellan Thor och Jane Foster, eftersom Portman slutade att synas i filmen, och senare, i Endgame, refererar Thor till ett uppenbart uppbrott. Dock, Portman kommer tillbaka för Thor: Love and Thunder.

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar dem: Mitt i poäng och slutet av poäng

Ännu en dubbel slutscen, trevlig.

Den första förebådar Avengers: Age of Ultron. Vi ser Wolfgang Von Strucker (Thomas Kretschmann) studera Lokis spira/sinnesten. Han vänder sig till två överlevande från tester som involverade spiran - Quiksilver (Aaron Taylor-Johnson) och Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

Den andra scenen är i slutet av eftertexterna och ser vintersoldaten (Sebastian Stan) smyga in i en utställning med Captain America-tema på ett museum, där han sedan lägger märke till en del av utställningen som är tillägnad hans tidigare liv.

Se den: Disney+

Disney+ Var man hittar dem: Före poängen och i slutet av poängen

The first Guardians of the Galaxy har två post-credits-scener, och båda passar bra med filmens roliga streak.

Den första scenen är före krediterna och ser nu-Baby Groot (Vin Diesel) dansa medan Drax (Dave Bautista) slipar sina knivar. Den andra scenen ser Samlaren (Benicio Del Toro) sitta bland ruinerna av sin samling innan den ryska rymdhunden Cosmos kommer och slickar hans ansikte, vilket gör anka Howard illamående.

Se den: Disney+

Disney+ Var hittar du det: Mitt i poäng

Den här scenen visar Thanos (Josh Brolin) som tar på sig Infinity Gauntlet innan han förklarar, "Bra, jag gör det själv", när han sedan ger sig iväg för att skaffa alla Infinity-stenarna och göra en sista konfrontation med Avengers. Detta ögonblick gör att Thanos blir universums primära antagonist.

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar dem: Mitt i poäng och slutet av poäng

Här är ytterligare en dubbel post-kreditsekvens från Marvel i slutet av Ant-Man, där varje scen förebådar en framtida MCU-film.

Den första scenen ser Hank Pym (Michael Douglas) avslöja en prototyp Wasp-dräkt för sin dotter Hope (Evangeline Lilly), som anspelar på Ant-Man och The Wasp-uppföljaren. Den andra scenen visar ett utdrag från Captain America: Civil War, där vi ser Steve Rodgers (Chris Evans) och Sam "The Falcon" Wilson (Anthony Mackie) har fångat Bucky Barnes (Sebastian Stan) och diskuterar vad de ska göra med honom.

Sam säger sedan att han känner en kille som kanske kan hjälpa, och anspelar på hans möte med Ant-Man (Paul Rudd).

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar dem: Mitt i poäng och slutet av poäng

Det finns två slutscener i Captain America: Civil War. Den första ser Steve Rodgers (Chris Evans) i Wakanda, där han ser Bucky (Sebastian Stan) gå i kryogen sömn medan Wakandans upptäcker ett sätt att ångra hans mentala programmering. Han träffar sedan TChalla (Chadwick Boseman), som informerar honom om att han kan stanna i Wakanda så länge han behöver.

Den andra scenen visar hur Peter Parker (Tom Holland) återvänder hem till Queens. Hans faster May (Marisa Tomei) frågar om ett nytt blåt öga från hans tid med Tony Stark. I slutet inspekterar han sin webbslinger och upptäcker att Tony modifierat den så att den avger en Spider-Man-symbol.

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar dem: Mitt i poäng och slutet av poäng

Doctor Strange har också två post-credits-scener. Den första är en scen från Thor: Ragnarok; Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) frågar varför Thor har tagit Loki till jorden, innan de två kommer överens om att Doctor Strange ska hjälpa dem om de återvänder till Asgard omedelbart.

Den andra scenen ser Stranges tidigare allierade Mordo (Chiwetel Ejiofor) attackera Jonathan Pangborn (Benjamin Bratt), som tidigare hade hjälpt Strange. Mordo gör klart att han är det ett framtida hot när han beskriver trollkarlar som Doctor Strange som huvudproblemet med världen.

Se den: Disney+

Disney+ Var man hittar dem: Var man hittar dem: Det finns fem genom hela poängen

Guardians of the Galaxy Vol II satte standarden för scener efter krediter med fem - tre fler än någon annan MCU-film. Naturligtvis är de flesta bara humoristiska små sketcher, som Stan Lee som pratar med Watchers, Starlord (Chris Pratt) som tar itu med en tonårs-Groot, och Kraglin (Sean Gunn) som av misstag högg Drax med Yondus pil. De andra två scenerna är tjafsar som ännu inte har betalats ut.

Yondus offer, Stakar Ogord (Sylvester Stallone) sätter ihop sitt gamla team som Yondu var en del av tidigare. Oavsett om det här laget dyker upp igen i nästa Guardians of the Galaxy eller hamnar i en Disney+ spin-off, får vi vänta.

Den andra scenen visar Ayesha (Elizabeth Debicki), ledare för Sovereign, avslöjar att hon skapar en varelse som kan döda Guardians of the Galaxy. Hon har döpt honom till Adam, vilket är en referens till Marvel Comics-karaktären Adam Warlock.

Se den: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Var du hittar dem: Mitt i poäng och slutet av poäng

Det finns två scener i Homecoming. Den första visar att Adrian Toomes (Michael Keaton) närmade sig i fängelset om identiteten på Spider-Man, men Toomes vägrar att avslöja vad han vet. Den andra scenen kommer i slutet av krediterna; Chris Evans Captain America filmar en PSA om vikten av tålamod innan de låter dig och publiken veta att ni alla har väntat på ingenting.

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar dem: Mitt i poäng och slutet av poäng

Den första extra scenen i Thor: Ragnarok visar de försonade Thor och Loke diskutera planer för framtiden för Asgardian-folket när ett stort rymdskepp dyker upp precis utanför deras eget. Vi får förstås senare veta i Avengers: Infinity War att skeppet tillhör Thanos.

Den andra scenen kommer i slutet av eftertexterna och ser stormästaren (Jeff Goldblum) ta itu med nedfallet av revolutionen på Sakaar.

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar dem: Mitt i poäng och slutet av poäng

Den första av två extra scener i Black Panther visar TChalla (Chadwick Boseman) som avslöjar för FN att Wakanda är en teknisk supermakt och lovar att hjälpa världen. Den andra scenen visar att Bucky Barnes (Sebastian Stan) har vaknat och verkar vara återställd från sin mentala programmering. Han får besök av Shuri (Letitia Wright), som berättar att han har mycket att ta igen.

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar det: Slut på poäng

Avengers: Infinity War har bara en extra scen, och den förebådar Nick Furys relation med Captain Marvel (Brie Larson) och hennes eventuella återkomst till jorden efter Snap. När effekterna av Snap utspelar sig runt honom, skickar Nick Fury (Samuel L Jackson) ett meddelande till en okänd person via en överladdad pipsignal. Och sedan bleknar han till damm.

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar dem: Mitt i poäng och slutet av poäng

Här är ytterligare en dubbel post-kreditsekvens från Marvel i slutet av Ant-Man, där varje scen förebådar en framtida MCU-film.

Den första scenen ser Hank Pym (Michael Douglas) avslöja en prototyp Wasp-dräkt för sin dotter Hope (Evangeline Lilly), som anspelar på Ant-Man och The Wasp-uppföljaren. Den andra scenen visar ett utdrag från Captain America: Civil War, där vi ser Steve Rodgers (Chris Evans) och Sam "The Falcon" Wilson (Anthony Mackie) har fångat Bucky Barnes (Sebastian Stan) och diskuterar vad de ska göra med honom.

Sam säger sedan att han känner en kille som kanske kan hjälpa, och anspelar på hans möte med Ant-Man (Paul Rudd).

Se den: Disney+

Disney+ Var du hittar dem: Mitt i poäng och slutet av poäng

Det finns två scener efter kreditering i 2019 års Captain Marvel, varav en förhandsgranskar Avengers: Endgame. När en grupp Avengers diskuterar personsökaren som hittades där Fury sönderföll, dyker kapten Marvel (Brie Larson) upp i rummet och kräver att få veta vad som hände med Fury.

Den andra scenen förklarar hur Fury fick tillbaka Tesseracten från Goose the Cat.

Titta på filmen: Disney+

Disney+ Var hittar du det: N/A

Så, den största MCU-filmen av dem alla innehöll inte en scen efter krediter, men det finns en liten återuppringning som fans kan ha fått tag på när de väntade på krediterna. När krediterna börjar ta slut kan du höra ljudet av Tony Stark som slår järn i form för sin första kostym.

Se upp: Amazon Prime-video

Amazon Prime-video Var du hittar dem: Mitt i poäng och slutet av poäng

Spider-Man: Far From Home hade två av de mest följdriktiga post-credits-scenerna hittills. I den första scenen ser vi Peter Parker (Tom Holland) och MJ (Zendaya) sluta slingra runt i staden när nyheterna kommer på en TV i närheten. J Jonah Jameson (JK Simmons) sänder en manipulerad video med Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) som fäster sina egna handlingar på Spider-Man och avslöjar hjältens sanna identitet.

I den sista extrascenen ser vi Nick Fury (Samuel L Jackson) och Maria Hill (Cobie Smulders) var faktiskt de formskiftande Skrulls, Talos (Ben Mendelsohn) och Soren (Sharon Blynn), och de kallar den riktiga Nick Fury, som för närvarande är ombord på ett Skrull-fartyg i rymden.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find them: Mid-way through the credits

There are two post-credits scenes in the season finale of WandaVision. The first sees Monica Rambeau (Teyonah Paris) in the aftermath of Wanda leaving Westview, where she is approached by a Skrull who says she was sent by her old friend, Carol Danvers.

The other sees Wanda Maximoff living a reclusive life in a wooded location as she studies Agatha Harkness' books of magic and she begins to hear her children cry out. Marvel updated this ending after the finale aired, and you can now see an astral form of Doctor Strange approaching Wanda's cabin, teasing both characters' future in The Multiverse of Madness.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: Mid-way through the credits

The Falcon and The Winter Soldier's season finale features only one post-credits scene. It sees Sharon Carter (Emily VanCamp) receiving a pardon from the US government and the opportunity to return to her old job. As she leaves the courthouse, she calls one of her former contacts and says that she now has direct access to US technology and weapons.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: End of credits

The Loki season finale features a very small post-credits scene that sees a TVA file stamped with the message, "Loki will return in Season 2."

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: End of credits

The post-credits scene of Black Widow sees Florence Pugh's Yelena Belova at the grave of her sister, Natasha Romanoff following her death in Avengers: Endgame. While there, she's approached by Julia Louis-Dreyfus's Valentina Allegra de Fontaine with a proposition to go after the person responsible for Natasha's death, and then Valentina shows her a picture of Hawkeye.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: Mid-way through the credits

The season finale of What If featured a post-credits scene that sees Peggy Carter (Hayley Atwell) return to her own timeline. Once there, Black Widow defeats Batroc, and then Peggy arrives and they discover the Hydra Stomper armour that Steve Rogers used to fight alongside Peggy. Before the scene ends, Natasha reveals that there's someone inside the armour.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find them: Mid-way through the credits and end of credits

Shang Chi features two post-credits scenes.

The first shows Shang-Chi (Simu Liu) and Katy (Awkwafina) meeting with Wong, Bruce Banner, and Carol Danvers. It's revealed that Shang Chi's 10 rings are sending some type of message out. The second scene reveals Shang Chi's sister Xialing (Meng'er Zhang) has become the new leader of their father's criminal organization, the Ten Rings, as she's flanked by Razor Fist (Florian Munteanu) and Jon-Jon (Ronny Chieng).

Watch it: Disney+ on 12 January 2022

Disney+ on 12 January 2022 Where to find them: End of credits

Eternals also features two post-credits scenes.

The first sees Makari (Lauren Ridloff), Druig (Barry Keoghan), and Thena (Angelina Jolie) drifting through space before they are found by Eros (Harry Styles), the brother of Thanos, and his friend Pip (Patton Oswalt). Eros then reveals that he knows where the Eternals' other friends are.

The other scene sees Dane Whitman (Kit Harrington) discover the ancient sword that will turn him into the Black Knight.

Watch it: Netflix

Netflix Where to find them:End of credits

Venom’s post-credits scene sees Tom Hardy’s Eddie Brock venture to a prison in order to conduct an interview with a serial killer named Cletus Kassidy, who comic book fans will recognize as the villain Carnage.

Watch it: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Where to find them:End of credits

The Venom sequel has a post-credits scene that sees Tom Hardy’s Eddie Brock on vacation with the Venom symbiote when a gold light passes over them leaving them in a totally new room. Then a news bulletin appears on the TV covering the revelation of Spider-Man’s identity from the Spider-Man: Far From Home post-credits scene.

Här är en sammanställning av alla Marvel-filmens slutscener, men utan spoiler:

Då kanske du kommer att gilla våra andra filmbeställningsguider:

Vi har också dessa rykten om kommande filmer:

Se upp: Netflix

Netflix Var du hittar dem: Slut på poäng

