Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om du har Sky Q och har kommit till den här artikeln undrar du säkert hur du får Disney+ på den och hur du kan titta på Disney-filmer, som The Mandalorian, och tv-serier, som Grey's Anatomy.

Disney+ är tillgängligt på Sky Q via Disney+-appen och så här kommer du till den.

Disney+-appen finns tillgänglig i avsnittet Appar i Sky Q-menyn. Du kanske ser den i avsnittet Featured Apps, om inte så bläddra ner tills du hittar den och logga in.

Du hittar avsnittet Apps genom att klicka på hemknappen på din Sky-fjärrkontroll. Från fliken Hem på vänstermenyn trycker du på tvärs över med högerpilen och ner med den nedre pilen. Avsnittet Apps ligger under dina inspelningar och avsnittet Fortsätt titta.

Ja. Disney+ finns på Sky Q som en fullt integrerad tjänst som Netflix, men du kan också prenumerera på tjänsten separat.

Om du prenumererar via Sky visas Disney+-programmen tillsammans med Sky (och Netflix om du har en prenumeration via Sky) i programguiden (EPG). Om du prenumererar separat visas Disney+-programmen inte tillsammans med Sky-program eller rekommendationer, men du kan fortfarande få tillgång till hela tjänsten via Disney+-appen.

NOW har en särskild Disney+-app och den finns tillgänglig i NOW-appbutiken.

Du måste registrera dig för Disney+-tjänsten via Disney och precis som Netflix ingår Disney+ inte i något av NOW:s pass.

Skriva av Dan Grabham. Redigering av Britta O'Boyle.